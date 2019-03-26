﻿ Молодежь не знает о депортациях: в сети спорят, кто в этом виноват, Mixnews.lv

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Молодежь не знает о депортациях: в сети спорят, кто в этом виноват (50)

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Эксклюзив | 26 марта 2019 года, 19:11

Некоторые молодые люди совсем не знают, какую дату отмечает Латвия 25 марта. Пользователи соцсети Twitter спорят о том, кто должен рассказывать о депортациях - школа или семья.

Напомним, вчера на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис указал на то, что недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях.

"Добавлю желчи. Учителя, вы на самом деле думаете, что делаете хорошо свою работу? На улицах у молодежи спрашивают, что произошло 25 марта. Ответ: "Не знаю", "Точно не скажу". Действительно, пора задуматься о качестве образования", - пишет пользователь Владимир Макаров.

"Можно подумать, что у молодых людей нет ни родителей, ни семьи, ни родственников, ни друзей, ни книг, ни кино и т.д., единственное - школа, на которую можно навесить весь негатив… Возьмите в руки учебник по истории и посмотрите, не вырваны ли там страницы по этой теме…", - пишет Мара Кокле.

"Надо учить как в школе, так и в семье. Мои дети прекрасно знают значение этого дня, но семьи бывают разные. И тут уже начинается роль школы", - пишет мэр Валки Вентс Арманд-Крауклис.

"Что важнее - ужасаться, что "в школе ничему не учат" или делать так, чтобы твой ребенок знал и говорить про историю в семье? Не отвечайте, я и так вижу", - пишет Линда Анджане.

Женщина считает, что слишком много задач возлагают на учителей.

"Общество чересчур увлеклось воспитанием педагогов. Вместо этого более целесообразно воспитывать детей. И в первую очередь, своих - культурными и интеллигентными людьми."

"По-моему это вопрос воспитания в семье. Школе надо заниматься такими предметами как физика, алгебра, химия, геометрия, языки. Школе детей надо не воспитывать, а образовывать. Воспитанием пусть родители занимаются", - считает Мартин Балинс.

Как сообщалось, недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал 25 марта на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.

Напомним, 25 марта Латвия памятными мероприятиями отметила 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава. Люди возложили цветы к месту, от которого в 1949 году отправляли вагоны полные людьми, в том числе стариками и детьми.

Представитель репрессированных привел наглядный пример того, что означает депортация в контексте современности. "Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне".

Комментарии 50
Однако.. 9 часов назад
Улыбнуло... Оказывается даже не всем латышам удаётся мозги засрать ,,правильной,, историей. Молодёжь давно на вас йух положила.
2
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Адельфина 9 часов назад
Оставьте вы детей в покое!

Самих бы вас депортировать, правящих полудурков.
8
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Адельфина 9 часов назад
Да детям фиолетово. Они и сами на чемоданах сидят, чтобы самодепортироваться отсюда.
Туда, где лучше.
Где правительство не умное даже, а просто нормальное.
Ваши стоны и вопли о прошлом не накормят их в настоящем.
Не обуют-не оденут.
3
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