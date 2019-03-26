﻿ Молодежь не знает о депортациях: в сети спорят, кто в этом виноват, Mixnews.lv

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Некоторые молодые люди совсем не знают, какую дату отмечает Латвия 25 марта. Пользователи соцсети Twitter спорят о том, кто должен рассказывать о депортациях - школа или семья.

Напомним, вчера на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис указал на то, что недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях.

"Добавлю желчи. Учителя, вы на самом деле думаете, что делаете хорошо свою работу? На улицах у молодежи спрашивают, что произошло 25 марта. Ответ: "Не знаю", "Точно не скажу". Действительно, пора задуматься о качестве образования", - пишет пользователь Владимир Макаров.

Būšu žultains. Skolotāji, Jūs tiešām domājat, ka visi labi darāt savu darbu? Uz ielas jauniešiem jautā, kas notika 25. martā. Atbilde:

"Nezinu", "Tiešām nepateikšu". Patiesi viela pārdomām par izglītības kvalitāti. — Vladimirs Makarovs (@vmakarovs) 25 марта 2019 г.

"Можно подумать, что у молодых людей нет ни родителей, ни семьи, ни родственников, ни друзей, ни книг, ни кино и т.д., единственное - школа, на которую можно навесить весь негатив… Возьмите в руки учебник по истории и посмотрите, не вырваны ли там страницы по этой теме…", - пишет Мара Кокле.

varētu domāt, ka jauniešiem nav ne vecāku, ne ģimenes, ne radu, ne draugu, ne grāmatu, ne kino utt. , vien skola, kurai uzkraut visas negācijas ...Paņemiet rokās vēstures mācību grāmatu un paskatieties, vai tur par šo tēmu lapas izrautas... #sterilavide — Māra Kokle (@komako66) 25 марта 2019 г.

"Надо учить как в школе, так и в семье. Мои дети прекрасно знают значение этого дня, но семьи бывают разные. И тут уже начинается роль школы", - пишет мэр Валки Вентс Арманд-Крауклис.

Vajag gan skolā,gan ģimenē.Mani bērni šī datuma nozīmi lieliski zina,bet ģimenes ir dažādas.Un te sākas skolas loma. — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) 25 марта 2019 г.

"Что важнее - ужасаться, что "в школе ничему не учат" или делать так, чтобы твой ребенок знал и говорить про историю в семье? Не отвечайте, я и так вижу", - пишет Линда Анджане.

Женщина считает, что слишком много задач возлагают на учителей.

"Общество чересчур увлеклось воспитанием педагогов. Вместо этого более целесообразно воспитывать детей. И в первую очередь, своих - культурными и интеллигентными людьми."

Sabiedrība pārlieku aizraujas ar skolotāju audzināšanu. Tā vietā lietderīgāk būtu audzināt bērnus. Pirmkārt, jau savus-par kulturāliem un inteliģentiem cilvēkiem. — Linda Andžāne (@Beerzinja) 25 марта 2019 г.

Sabiedrība pārlieku aizraujas ar skolotāju audzināšanu. Tā vietā lietderīgāk būtu audzināt bērnus. Pirmkārt, jau savus-par kulturāliem un inteliģentiem cilvēkiem. — Linda Andžāne (@Beerzinja) 25 марта 2019 г.

"По-моему это вопрос воспитания в семье. Школе надо заниматься такими предметами как физика, алгебра, химия, геометрия, языки. Школе детей надо не воспитывать, а образовывать. Воспитанием пусть родители занимаются", - считает Мартин Балинс.

Manuprāt tas ir audzināšanas jautājums ģimenē. Skolai vajadzētu nodarboties ar tādām lietām kā fizika, algebra, ķīmija, ģeometrija, valodas utt. Skolai bērni nav jāaudzina bet jāizglīto. Ar audzināšanu, lai vecāki nodarbojas. — Martins Balins (@BalinsMartins) 26 марта 2019 г.

Как сообщалось, недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал 25 марта на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.

Напомним, 25 марта Латвия памятными мероприятиями отметила 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава. Люди возложили цветы к месту, от которого в 1949 году отправляли вагоны полные людьми, в том числе стариками и детьми.

Представитель репрессированных привел наглядный пример того, что означает депортация в контексте современности. "Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне".