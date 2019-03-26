﻿ Правозащитник: Шадурскис - аристократ по сравнению с новым министром!, Mixnews.lv

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Правозащитник: Шадурскис - аристократ по сравнению с новым министром! (23)

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Эксклюзив | 26 марта 2019 года, 11:19

По сравнению с нынешней главной Министерства образования и науки Илгой Шуплинской экс-министра Карлиса Шадурскиса можно считать большим молодцом. Об этом в интервью радио Baltkom сказала юрист и правозащитник Елизавета Кривцова.

"Наш министр образования — это недоразумение. По сравнению с ней Шадурскиса можно считать аристократом и молодцом. Она начинает говорить, что после детского сада ребенок должен знать латышский язык как родной. Как этого достичь? Они сами себе все время противоречат. С этой точки зрения она очень подходит своему министерству, которое заявляет своей целью единую систему образования на латышском языке, но при этом разрешает содержание на любом языке ЕС. Как это возможно?", - говорил Кривцова.

Ранее сама Шуплинска, комментируя перевод всех школ на государственный язык обучения, отметила, что в Латвии наблюдается проблема с подготовкой педагогов для перевода образования только на латышский язык, но это никак не повлияет на внедрение реформы.

Напомним, Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.

Фото: Flickr/Valsts izglītības attīstības aģentūra

Комментарии 23
Евлампий 7 часов назад
Да, пожалуй так и есть!!! Шадурскис - это как осетрина второй свежести, а эта новая - вообще тухляк!!!
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Таня Попова 6 часов назад
Виртуально,пролетая над местечковым"гнездом кукушки"-а точнее сеймом,сразу видишь весь наш"заповедник"...Причем с каждым выбором,он становится все "чище и чище"...Шадуркий с подозрительно вечно красным носом,новая "звезда"с непонятной гирькой на шее...Да,далеко и ходить не надо-Вся эта ниционалистская шатия-братия просто один другого "краше"...Все эти сопливые,прыщавые,хамоватые шноре,иесалниексы,парадниексы ,дзинтарсы и прочие-всех и не упомнишь...И "это"с позвлления наши "примеры,вожди" и т.д.Мрак!Вы гляньте,кто залез,прошмыгнул,вти нулся во власть???ЖУТЬ!И год от года ужаснее...Даже визуально,ничего,кроме отвращения они не вызывают...Хуторское Стадо От СОХИ...А вы говорите-"аристократы"...ХЛЕВ и не больше...
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Чингачгук. 6 часов назад
Да уж,эта женщина с физиономией северо американского индейца ещё натворит дел.Где они их только выкапывают,этих ископаемых русофобов?
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