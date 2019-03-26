﻿ "Так встречаем весну?": Бусулис с дочкой показали очередной "улов" мусора, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Латвийский певец Интарс Бусулис на своей странице в Facebook в опубликовал видеозапись очередного своего "улова" мусора в рижском районе Саркандаугава.

На видео Бусулис показал, сколько мусора он с ребенком собрал во время прогулки в зеленых зонах Саркандаугавы.

"Так мы встречаем весну в Саркандаугаве", - прокомментировал происходящее на кадрах исполнитель.

Музыкант спросил у своей дочери, почему они собрали так много мусора, на что девочка ответила: "Люди не любят природу".

Это не первый подобный пост Бусулиса. В прошлый раз свой "улов" музыкант продемонстрировал в феврале, таким образом побуждая людей беречь природу и не мусорить в местах отдыха.

Пользователи стали выражать Бусулису уважение и благодарности, подчеркивая, что в других районах Риги ситуация с зелеными зонами аналогичная.

Отметим, сегодня состоится открытии ежегодного проекта Большой субботник-2019. В этом году Большой Субботник состоится в субботу 27 апреля с 9:00 до 15:00 одновременно по всей Латвии. Во время акций в прошлые годы латвийцы собирали тонны мусора.

Во время Большого субботника призывают не только собирать мусор, но и делать другие добрые дела – сажать деревья, создавать клумбы, благоустраивать дворы, делать скворечники, восстанавливать заборы, скамейки, мостики.

Фото: скриншот из видео