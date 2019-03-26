﻿ Кюзис об убийстве семьи Астры: жертвы дали деньги своим убийцам, но тем было мало, Mixnews.lv

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Убийство родственников известного латышского диссидента Гунара Астры - брата Хария и его жены Марты, является следствием определенного образа жизни преступников. Об этом в интервью радио Baltkom сказал глава Государственной полиции Интс Кюзис.

По его словам, в этой ситуации виноват алкоголь, а преступники, скорее всего, даже не знали этих людей лично.

"У нас нет причин считать, что они знали к кому пришли. Эти люди жили рядом, через лес. Зная, что пенсионеры хранят деньги, копят для своего последнего дня, у него есть сбережения, убийцы решили пойти к ним. Им дали деньги, но они хотели больше. Они их убили,забрали деньги, поехали в игорный зал. Один из убийц зашел туда прямо в крови. Это не говорит о психических заболеваниях. Думаю, что он будет признан вменяемым, но его образ жизни, понятие правового сознания, его нет. Человек не скрывал, что совершил убийство. На вопрос про кровь он ответил: "Так получилось"", - рассказал начальник Госполиции.

По словам Кюзиса, этот случай заставляет задуматься о ситуации с разного рода зависимостями шире.

"Глобально мы должны с этим что-то делать. Мы уже давно ничего не знаем про лечение алкогольной зависимости. Это давно переложено на самого человека. Полицейский не должен воспринимать преступления эмоционально, но такие ситуации… Очень важно понять значение образования, воспитания, дома не должно быть насилия, много алкоголя и т.д.", - сказал он.

Также Кюзис заметил, что в последние годы в Латвии заметно увеличилось количество бытовых преступлений.

"Мы уже лет пять имеем дело с так называемой немотивированной агрессией. Фактически это бытовое насилие, когда человек за мизерные деньги или какую-то другую выгоду готов убить человека. Это очень опасно. Мы очень много обращаем на это внимание, особенно молодежи. Потому что если у ребенка дома родители дерутся, он вырастает и делает то же самое. Мотив чаще всего имущественный", - рассказал Кюзис.

Как сообщал Mixnews, в пятницу вечером в Талсинском крае были убиты два пенсионера, по подозрению в этом преступлении полиция уже ночью задержала двух мужчин. Об этом сообщили в Госполиции. Выяснилось, что убиты старший брат известного советского диссидента Гунара Астры – 94-летний Харийс Астра и его 83-летняя жена.