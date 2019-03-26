﻿ "Родственники убитых - живы": Караулов назвал Ходорковского "серийным убийцей", Mixnews.lv

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Российский журналист, ведущий программы "Момент истины" Андрей Караулов назвал предпринимателя, общественного и политического деятеля, бывшого главу нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского "серийным убийцей". В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" Караулов отказался комментировать слова Ходорковского о том, что в фильме, который снял о нем журналист, все является ложью.

"Что же я буду комментировать слова серийного убийцы", - подчеркнул он.

По мнению журналиста, в фильме "Ходорковский. Трупы", в котором он рассказывает о возможных жертвах компании "ЮКОС" — все правда.

"Родственники всех тех, кого он убивал — живы! Когда убили мэра Нефтеюганска Петухова… Человека, который голодал, протестуя против "ЮКОСа" — весь город встал. "ЮКОС" вообще не хотел платить никаких налогов в местных бюджет. Мэр голодал на площади. Они его убили в день рождения Ходорковского. Осталась пленка: идет банкет, кажется, Вася Шахновский встал — правая рука Ходорковского. Смысл тоста — так будет с каждым врагом "Менатепа" и "ЮКОСа". И аплодисменты за столом. Пленка осталась". - сказал он.

"Но вы эту пленку не показали в своем фильме "Ходорковский.Трупы"?", - подчеркнули ведущие.

"Нет, не показал, да. Она у меня где-то ведь есть. Есть и другая пленка, где Леня Невзлин - правая рука Ходорковского в Израиле нюхает кокаин. Все это было в материалах уголовного дела. Если бы я хоть что-то наврал, вся эта мафия Ходорковского сделала бы так, чтобы я в тюрьме сидел. Или по крайней мере был невыездным из страны или убили бы. За ними 72 труппа! Мальчишка, который пострадал в тот же день, когда стреляли в Петухова — юрист с ним шел местный, ему пуля попала в коленку. Его признали жертвой "ЮКОСа" три года назад. Мы бились, чтобы парню оплатили компенсацию. Труп Петухова — его весь город хоронил. Фарида (жена мэра Петухова — прим. Mixnews) пол года не могла добиться уголовного дела в Москве. А что было со Светой Враговой? Во дворе банка "Менотеп" роскошный дом, отец Враговой был генералом разведки. Приезжает Светлана Врагова с дачи, а квартиры нет. Она очень сильно пострадала после моего фильма. Потом, когда за Врагову вступился Кремль, Ходорковский ей квартиру купил. Платежка осталась", - рассказал он.

Отметим, что Михаил Ходорковский в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom ранее комментировал убийство мэра Нефтеюганска Петухова.

"Дело об убийстве Петухова было расследовано в 1998-ом году. Об этом сейчас предпочитают не вспоминать. По горячим следам были найдены люди, которые совершили это преступление. Бывший прокурор Ханты-Мансийского автономного округа даже писал и давал показания, я их видел. Этих людей задержали. Они относились к преступной группировке тех лет, если мне не изменяет память. Потом их выпустили. Может быть я ошибаюсь за давностью лет, но, по-моему, потом они были убиты. Если бы на тот момент, я бы мог представить, что это дело будет настолько серьезно связанно со мной и моими товарищами, то я бы приложил собственные усилия к расследованию этого преступления. Но 1998 год был годом серьезного кризиса. Для меня, конечно, трагическая гибель одного из мэров 20-ти городов, в которых работала наша компания, была, конечно, печальным событием, тем более, что это произошло в день моего рождения. День рождение тогда я отменил. В 1998 году я не предал ей столь существенного внимания, чтобы расследование было доведено дол конца. Дело не было расследовано до конца, заказчики не были выявлены. В 2003 году, после моего выступления по поводу коррупции в Кремле, эта тема была, что называется, поднята на баланс. Были найдены новые исполнители. Их достали из колонии для пожизненно заключенных. Им сказали, что у них будут льготы, если они пойдут на эту фальсификацию. Вот эта история", - рассказал он.

По словам Ходорковского, он осознает, что совершил в своей жизни некоторые ошибки.

"Я себя точно не считаю ангелом. Я знаю, что совершил немало поступков, о которых я, в отличие от Путина — он ни о чем не сожалеет, сожалею. Но для самого себя я считаю, что баланс хорошего-плохого у меня все-таки положительный. Ну, а что решит высший судья, я, как и все мы, узнаю после смерти", - сказал Ходорковский.

Фото: Associated Press © 2013, Ivan Sekretarev