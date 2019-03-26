﻿ "Сами себя депортировали?!" Речь Вейониса сравнили с пропагандой Кремля, Mixnews.lv

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Речь президента у памятника Свободы 25 марта, в день массовых депортаций, похожа на инструмент кремлевской пропаганды, так считают представители латвийской общественности. Президента Раймонда Вейониса резко критикуют в соцсети Twitter за сказанные им слова, что латышей помогали депортировать не только чекисты, но и сами жители.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

"Что происходит с латышами? Речь Вейониса 25 марта, мнение Калниете о 16 марта. Теперь становится ясно, что думал Вейонис, говоря о том, что латыши "помогали" в вывозе из страны", - написала бывший диктор Латвийского радио Мары Кронтале, которая ранее предложила избавиться от русских в Латвии.

Диктор также пишет, что людям "будут повторять до тех пор, пока не начнем и в самом деле думать, что сами были виноваты".

Kas notiek ar latviešiem? Vējoņa runa 25. martā, Kalnietes viedoklis par 16. martu. Tagad ir skaidrs, ko domāja Vējonis, sakot, ka latvieši "piepalīdzēja" izvešanās. — Māra Krontāle (@MaraKrontale) 26 марта 2019 г.

Atkārtos tik ilgi, kamēr tiešām sāksim domāt, ka paši bijām vainīgi. — Māra Krontāle (@MaraKrontale) 26 марта 2019 г.

"Хотелось бы познакомиться с тем, кто сочинял президентскую речь. После этого поговорить и с советниками, которые посоветовали сделать акцент на том, что "латыши сами себя депортировали", - написала журналист Элита Вейдемане.

gribētu iepazīties ar prezidenta runas sacerētāju. pēc tam parunāt arī ar padomniekiem, kuri ieteica likt akcentu uz "latvieši paši sevi deportēja". — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 25 марта 2019 г.

"И эти слова говорит президент - не спившийся гопник в своих трениках на районе, а президент у памятника Свободы. Вообще же нормально разрушить все - что в данный момент происходит в стране? Что происходит в мозгах этих людей? Ну приходится же отрабатывать", - пишет пользователь под ником Ziemas Ezis

Un šos vārdus saka valsts prezidents-nevis pārdzēries urla savā treniņbikšainā rajončijā - bet prezidents - pie Brīvības pieminekļa. Vispārībā jau - i nenormāli grūti sagremot visu - kas dotajā laikā notiek valstī. Kas notiek šo cilvēciņu smadzenēs? :( Bet nu - atstrādā jau labi. — Ziemas Ezis (@ZiemasEzis) 25 марта 2019 г.

"Да, это обычная манипуляция кремлевской пропаганды — перекладывание ответственности, переубеждение. Под конец это доводит до абсурда, что сами виноваты. Очевидное целенаправленное повторение этого некорректного клише является пропагандистским трюком — таким образом сеются сомнения, которые приводят к тому, что и хочет Кремль", - пишет пользователь Meridemocrats‏.

Jā, tā ir ierasta Kremļa propagandas manipulācija - atbildības pārlikšana, pārbīdīšana. Beigās tas noved pie absurda, ka teju vai paši vainīgi. Šīs acīmredzami nekorektās klišejas mērķtiecīga atkārtošana ir propagandas triks - tā tiek sētas šaubas, kas noved pie Kremlim vēlamā. — meridemocrats (@meridemocrats) 26 марта 2019 г.

"Читал мнения и скажу так… хватит врать!!! Как бы мне не не нравился Вейонис, но могу точно сказать, что семью моей бабушки (состоятельные крестьяне до первой Латвии) сдали соседи — истинные латыши. После возвращения можно было увидеть, что многие вещи они присвоили себе!!!", - написал пользователь Nakts Vērotājs.

Lasīju viedokļus un teikšu ... beidziet muldēt!!! Lai kā man nepatiktu Vējonis, bet varu droši teikt, ka manas vecmammas ģimeni (pirmskara Latvijā turīgi zemnieki) nodeva kaimiņi - īsteni latvieši. Pēc atgriezšanās varēja redzēt, ka daudzas mantas viņi bija piesavinājušies sev!!! — Nakts Vērotājs (@NaktsVerotajs) 26 марта 2019 г.

Обращаясь к присутствующим - министрам, членам парламента, дипломатам, представителям конфессий и общественности - глава государства Раймонд Вейонис напомнил, что сегодня исполняется 70 лет со дня преступлений против человечности в Латвии.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что репрессированные и их семьи никогда не забудут преступлений советского режима.