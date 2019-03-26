﻿ "Сами себя депортировали?!" Речь Вейониса сравнили с пропагандой Кремля, Mixnews.lv

"Сами себя депортировали?!" Речь Вейониса сравнили с пропагандой Кремля (54)

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Эксклюзив | 26 марта 2019 года, 15:11

Речь президента у памятника Свободы 25 марта, в день массовых депортаций, похожа на инструмент кремлевской пропаганды, так считают представители латвийской общественности. Президента Раймонда Вейониса резко критикуют в соцсети Twitter за сказанные им слова, что латышей помогали депортировать не только чекисты, но и сами жители.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

"Что происходит с латышами? Речь Вейониса 25 марта, мнение Калниете о 16 марта. Теперь становится ясно, что думал Вейонис, говоря о том, что латыши "помогали" в вывозе из страны", - написала бывший диктор Латвийского радио Мары Кронтале, которая ранее предложила избавиться от русских в Латвии.

Диктор также пишет, что людям "будут повторять до тех пор, пока не начнем и в самом деле думать, что сами были виноваты".

"Хотелось бы познакомиться с тем, кто сочинял президентскую речь. После этого поговорить и с советниками, которые посоветовали сделать акцент на том, что "латыши сами себя депортировали", - написала журналист Элита Вейдемане.

"И эти слова говорит президент - не спившийся гопник в своих трениках на районе, а президент у памятника Свободы. Вообще же нормально разрушить все - что в данный момент происходит в стране? Что происходит в мозгах этих людей? Ну приходится же отрабатывать", - пишет пользователь под ником Ziemas Ezis

"Да, это обычная манипуляция кремлевской пропаганды — перекладывание ответственности, переубеждение. Под конец это доводит до абсурда, что сами виноваты. Очевидное целенаправленное повторение этого некорректного клише является пропагандистским трюком — таким образом сеются сомнения, которые приводят к тому, что и хочет Кремль", - пишет пользователь Meridemocrats‏.

"Читал мнения и скажу так… хватит врать!!! Как бы мне не не нравился Вейонис, но могу точно сказать, что семью моей бабушки (состоятельные крестьяне до первой Латвии) сдали соседи — истинные латыши. После возвращения можно было увидеть, что многие вещи они присвоили себе!!!", - написал пользователь Nakts Vērotājs.

Обращаясь к присутствующим - министрам, членам парламента, дипломатам, представителям конфессий и общественности - глава государства Раймонд Вейонис напомнил, что сегодня исполняется 70 лет со дня преступлений против человечности в Латвии.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что репрессированные и их семьи никогда не забудут преступлений советского режима.

Комментарии 54
Адельфина3 часа назад
Ни глас разума, ни доля правды, ни даже исторические факты не останутся безнаказанными в этом карликовом государстве злобных лилипутов. У них маленькие, но острые зубки, - вот и президент их сейчас опробует на своей шкуре.
Но что сделали за какие-то 30 лет с латышами, - это же не народ, а стая пираний.
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время рассудит3 часа назад
Латвия Грузия Украина..
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эти территории оккупированны вашингтоном и они являются не сегодняшний день её колониями.
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Алекс3 часа назад
Латышские стрелки помогли Троцкому(Бронштейну) закрепиться во власти в 1917.Так же эти же латышские стрелки занимались и депортациями латышей .
Из песни то слов не выкинешь.Не было тут у власти русских,как их нет и сейчас.
Но виноваты опять Москали,даже если они латвийцы.
За что латышам не любить русских,если их депортировали сами латыши?А вот потомкам Троцкого есть за что не любить,ведь лишили такой кормушки в лице России,притом два раза.Но мы,латвийские русские,тут причем?
Это тоже самое,что не любить всех евреев поголовно!?
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