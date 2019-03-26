﻿ Шеф Госполиции: Латвия экспортирует в Великобританию преступность, Mixnews.lv

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С увеличением латвийской диаспоры в Великобритании Госполиция все чаще получает сообщения о преступных деяниях со стороны латвийских подданных. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал начальник Госполиции Интс Кюзис.

По его словам, на фоне уменьшения уровня преступности в Латвии — в Британии среди латвийских иммигрантов преступлений становится больше.

"Вернемся на десять лет назад, в 2009 год, когда был экономический кризис. Преступление всегда имеет социально-экономическую основу. Во время кризиса неминуемо наблюдается рост уровня преступности. Это догма. А у нас все получилось наоборот. У нас уровень преступности фактически начал снижаться, и снижается до сих пор. Мы начали экспортировать преступность. Представьте себе, в месяц мы получаем из Великобритании около 12 человек, которых там судят. Это люди, которые там пашут, пашут до седьмого пота. Они делают работу, которой сами англичане не занимаются", - сказал Кюзис.

Добавим, на днях в Ирландии был вынесен приговор 26-летнему гражданину Латвии Рихарду Лавицкису, признанному виновным в убийстве гражданина Польши в торговом центре города Лонгфорд. В ходе судебных прений латвиец признал, что убил мужчину ножом, но утверждал, что был спровоцирован — между мужчинами возник спор по поводу долга в 300 евро.