﻿ Глава ЦИК: будь я политиком, разрешила бы негражданам выбирать самоуправления, Mixnews.lv

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Негражданам можно было бы позволить голосовать на муниципальных выборах, но для выборов парламента они должны стать гражданами Латвии, сказала в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom новая глава Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

"Если бы я была политиком, то позволила бы голосовать негражданам на выборах в самоуправления. Я считаю это правильным. Но для голосования на выборах в парламент им все же необходимо иметь гражданство. Каждый может сделать свой выбор и получить гражданство. К тому же - выборы, участие в политической жизни страны могут стать мотивацией, чтобы стать гражданином Латвии", - сказала Берзиня.

Как уже сообщалось, 21 марта Сейм утвердил на должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристину Берзиню, которая ранее была руководителем информационного отдела ЦИК.