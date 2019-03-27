﻿ Профессор: речь Вейониса об участии латышей в депортациях делает ему честь, Mixnews.lv

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Речь президента Латвии у памятника Свободы 25 марта, в день памяти массовых депортаций 1949 года, представляет действительно объективный взгляд на историю, считает профессор Латвийского университета, декан факультета социальных наук Юрис Розенвалдс. Об этом он сказал в в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, оценивая речь президента 25 марта, которая вызвала широкий общественный резонанс.

По словам профессора, то, что в депортациях участвовали и местные жители, безусловно, является основанием для более глубоких общественных дискуссий.

"Я должен сказать, что это одна из немногих, к сожалению, речей президента, которая делает ему честь. Потому что он действительно поставил этот вопрос, который безусловно является вопросом дискуссий. Потому что депортация 1949 года - это не просто так, что злые, чужие пришли и заставили. Здесь без участия местных не могло ничего происходить", - подчеркнул политолог.

По словам Розенвалдса, в речи президента отражен наиболее объективный взгляд на историю.

"Это, конечно, многим не очень приятно, ведь у латышей есть целая мифология о том, что народ был под постоянным давлением и его угнетали... Но я думаю, что это действительно наиболее объективный взгляд на историю. Это делает президенту честь", - сказал Розенвалдс.

Напомним, речь президента у памятника Свободы 25 марта вызвала возмущение у некоторых представителей латвийской общественности, которые недовольны тем, что президент в своей речи употребил выражение "латыши помогали высылать своих земляков". некоторые посчитали, что речь больше похожа на инструмент кремлевской пропаганды.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

Фото: Президенская канцелярия