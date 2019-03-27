﻿ Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы, Mixnews.lv

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Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще десятки бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.

Коллегия трех судей осудила 94-летнего Д. Язова на 10 лет лишения свободы.

Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Обвинения в осуществленной советской агрессии предъявлены 67-ми гражданам России, Белоруссии и Украины.

В первый час чтения приговора десяткам обвиняемых были оглашены сроки наказания от четырех до 12 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России - задержанный в Литве в 2014 году офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу - в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Журналист Радио Baltkom подтвердил раннее прозвучавшую информацию о том, что группу журналистов из России не пустили на заседание суда, несмотря на то, что многие из них были аккредитованы.

"То, что журналистов не пустили, им никак не объяснили. Даже не пустили российских дипломатов. Им сказали, что мест нет. Посол России Александр Удальцов, который тоже собирался посетить суд, тоже получил отказ. Можно сказать, что заседание началось со скандала. Журналистам пришлось довольствоваться той информацией, которую они получают извне. Часть литовских журналистов, причем литовскоговорящих, тоже не пустили в зал", - пояснил журналист.

Он добавил, что Геннадий Иванов и Юрий Мель намерены обжаловать приговоры.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистрировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Фото: ru.wikipedia.org