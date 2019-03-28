﻿ Яйца кидают, зеленкой обливают: Касьянов - о буднях оппозиции при Путине, Mixnews.lv

Яйца кидают, зеленкой обливают: Касьянов - о буднях оппозиции при Путине (14)

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Эксклюзив | 28 марта 2019 года, 09:34

Экс-премьер министр России, ныне - оппозиционер Михаил Касьянов рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться представителям оппозиционных взглядов в России. В программе "Абонент доступен" радио Baltkom он отметил, что за время своей деятельности прошел через разные формы физического и политического давления.

"Меня и зеленкой обливали, и яйцами забрасывали. Пытались воздействовать физически. Это все происходит во время предвыборных кампаний, когда мы участвуем в политическом процессе, который может нести угрозу власти, а именно — получение места или мест. Тогда есть сильное политическое давление. Но я не считаю это фактором, который может заставить нас прекратить нашу деятельность. Это будни российской оппозиции. Это было, когда я участвовал в президентской кампании в 2008 году, это было в 2016-м, когда я участвовал в парламентской кампании. Это мощное давление, но это реали путинской России", — сказал Касьянов.

Напомним, в интервью программе "Абонент доступен" Касьянов также заявил, что занимая государственный пост, он никогда не брал взяток.

Фото: РИА Новости

Комментарии 14
Злой2 часа назад
Ну если яйца и зелёнка не испугали Мишу-2%, тогда только суд и тюрьма. Пора этих диссидентов в трудовые лагеря помещать, чтоб не мешали нормально жить и работать народу.
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ВВС2 часа назад
Зеленкой обливали, и яйцами забрасывали? -Скажи "спасибо", что не камнями, либераст херов...
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Вадим1 час назад
Я представляю сколько было бы крику у Миши-2% (и не только), ясли в России как в Латвии партия оппозиции набирает больше всего голосов, а ее не пускают во власть!
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