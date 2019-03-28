﻿ Яйца кидают, зеленкой обливают: Касьянов - о буднях оппозиции при Путине, Mixnews.lv

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Экс-премьер министр России, ныне - оппозиционер Михаил Касьянов рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться представителям оппозиционных взглядов в России. В программе "Абонент доступен" радио Baltkom он отметил, что за время своей деятельности прошел через разные формы физического и политического давления.

"Меня и зеленкой обливали, и яйцами забрасывали. Пытались воздействовать физически. Это все происходит во время предвыборных кампаний, когда мы участвуем в политическом процессе, который может нести угрозу власти, а именно — получение места или мест. Тогда есть сильное политическое давление. Но я не считаю это фактором, который может заставить нас прекратить нашу деятельность. Это будни российской оппозиции. Это было, когда я участвовал в президентской кампании в 2008 году, это было в 2016-м, когда я участвовал в парламентской кампании. Это мощное давление, но это реали путинской России", — сказал Касьянов.

Напомним, в интервью программе "Абонент доступен" Касьянов также заявил, что занимая государственный пост, он никогда не брал взяток.

Фото: РИА Новости