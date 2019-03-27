﻿ "Крым - это Украина": Дмитрий Гордон ждет покаяния от России, Mixnews.lv

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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон считает Крым, который в 2014 году был присоединен к Российской Федерации, временно оккупированной частью Украины. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Крым — это Украина! Ребята, границы неприкосновенны. Кто не хочет этого понять, тот толкает мир к Третьей мировой войне. Давайте скажем, что Калининград — это Кенигсберг и на самом деле территория Германии. Давайте скажем, что Сахалин и Курильские острова — это территория Японии. К чему приведет это?", - воскликнул он.

Гордон подчеркнул, что не общался с крымчанами и не посещал территорию полуострова после его присоединения к РФ.

"Интервью у жителей Крыма я не брал по причине того, что я не приезжаю в оккупированный Крым, потому что он незаконно аннексирован и оккупирован. Я Крым хорошо знаю, я бывал там несколько раз в год. Я понимаю, что там были пророссийские настроения. Я все это понимаю. Тем не менее, я еще раз хочу повторить — если мы начнем пересматривать границы — мир погрузится в хаос. Тогда будет война. И тот, кто первый открыл этот ящик Пандоры понесет наказание историческое и цивилизационное", - отметил он.

По его мнению, итог предстоящих в конце марта президентских выборов на территории Украины не повлияет на отношения с Россией.

"Кто бы не стал президентом Украины, отношения между Россией и Украиной не изменятся. Потому что ни один человек, который будет признан президентом Украины не пойдет на то, чтобы, договариваясь с Россией, уступать национальные интересы", - сказал Гордон.

Он подтвердил информацию о том, что умышленно не посещает территории России. Также отметил, что не будет приезжать в соседнюю страну до тех пор, пока там главенствует нынешний политический режим.

"Это правда. Раньше в России я бывал каждый месяц. Я брал там прекрасные интервью у выдающихся людей. Я объездил всю Россию: от Калининграда до Магадана и Хабаровска. Я неплохо знаю Россию. Я служил в армии под Ленинградом. Я не хочу приезжать в Россию, пока там будет оставаться этот режим, который оккупировал мою территорию и убил моих соотечественников. Только после того, как все будет возвращено на круг своя, после официальных извинений и покаяния со стороны российского руководства, я с удовольствием буду приезжать в Россию", - подчеркнул он.

В то же время журналист отметил, что не смешивает "страну и власть".

"Для меня власть и страна — это не знак равно. Для меня власть и люди — это разное. Но поскольку Россия сегодня находится под властью Кремля. Для меня приезды туда невозможны", - заключил Гордон.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ 16 марта 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума, когда крымчане практически единогласно выступили за присоединение к России. В документах ООН и законодательстве Украины контролируемая Россией территория Крыма рассматривается как временно оккупированная часть Украины.

Фото: facebook.com/gordondmitry