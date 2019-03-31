﻿ "Я работал с Кашпировским": Гордон рассказал о том, верит ли в магию, Mixnews.lv

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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил, что не верит в магию, однако, отметил, что начинал свою карьеру в шоу-бизнесе, сотрудничая с Анатолием Кашпировским, получившим известность в 1989 году благодаря телепередачам "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского".

"Я в магию ни в кое случае не верю. Что касается того, что говорят сегодня ФСБ сайты, я вам прокомментирую. Я действительно начинал в шоу-бизнесе. Первые свои большие деньги сделал в шоу-бизнесе, работая со многими артистами, звездами. Среди них были и Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Конечно же, я с ними работал, я этого не отрицаю. То, что пишут и как это извращают — это пусть останется на совести тех, кто это пишет", - отметил Гордон.

В СМИ появилась информация о том, что прикрываясь журналистским удостоверением, известный телеведущий Дмитрий Гордон фактически является главарем организованной преступной группировки. Специализация которой – мошенничество.

Фото: facebook.com/gordondmitry