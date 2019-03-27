﻿ Мурниеце: памятник Свободы - не место для обвинений латышей в депортациях, Mixnews.lv

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Памятник Свободы не место для высказывания каких бы то ни было обвинений, сказала экс-политик, ныне предпринимательница Линда Муринеце, комментируя речь президента, в который он возложил часть вины за депортации на местных жителей.

В эфире радио Baltkom Мурниеце указала, что глава государства должен был просто сказать красивую речь в память о жертвах советского режима.

"Я слушала эту речь и могу сказать, что памятник Свободы - не то место, где искать виновных. В этот день мы должны вспомнить ту трагедию, что произошла, не только с латышами, но и с другими народами. Конечно, виноват был режим, и при любом режиме есть конкретные люди, которые всегда будут работать на этот режим, но это было настолько давно, что ни сам господин Вейонис, ни те, кто писал ему речь и рядом не стояли, поэтому не могут никого конкретно обвинять в каких-то преступлениях, которые не доказаны. Просто надо было сказать очень красивую речь в память о тех людях, которые погибли и поддержать тех, кто остался с этой болью до сих пор", - сказала Мурниеце.

По словам экс-политика, вину должны искать историки.

Напомним, речь президента у памятника Свободы 25 марта вызвала возмущение у некоторых представителей латвийской общественности, которые недовольны тем, что президент в своей речи употребил выражение "латыши помогали высылать своих земляков". Некоторые посчитали, что речь больше похожа на инструмент кремлевской пропаганды.

В то же время профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс в интервью радио Baltkom высоко оценил речь президента, подчеркнув, что таким образом можно вести честную дискуссию о чувствительных моментах истории.