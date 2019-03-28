﻿ Гордон на Baltkom: Крымский мост нам нужен, а Россия пусть убирается из Украины, Mixnews.lv

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Гордон на Baltkom: Крымский мост нам нужен, а Россия пусть убирается из Украины (36)

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Эксклюзив | 28 марта 2019 года, 20:13

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Россию покинуть территорию Украины. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также заявил, что Крымский мост, который был построен в 2019 году, будет использоваться украинцами для поездок в российскую Кубань.

"Я являюсь патриотом Украины, человеком, который искреннее хочет, чтобы Украина не только географически была в Европе, а чтобы по основополагающим показателям была европейской страной. Чтобы она оторвалась от русского мира. Я говорю об этом во весь голос! Во всеуслышание", - сказал он.

Также Гордон отметил, что выступает за добрососедские отношения с Россией при соблюдении определенных условий.

"Российская Федерация является соседом Украины. И мы обречены жить с ней в соседстве. Я выступаю о том, чтобы Украина и Россия были друзьями. Для этого нужна самая малость — Россия должна вывести свои войска с оккупированной территории Украины, а именно - с Крыма и с Донбасса. Россия должна покаяться за нанесенный ущерб в экономике, убитых людей и оставить Украину в покое. Углем с нами торговать не нужно — у нас на Донбассе угля очень много, мы сами можем торговать. Все остальное, товарооборот — все, пожалуйста. Мало того, Крымский мост, который построила Россия, мы будем использовать как средство передвижения из украинского Крыма в российскую Кубань. Россия должна убраться с территории Украины, которую незаконно аннексировала. XXI век на дворе — у нас нерушимые границы. Если сильный приход к слабому и что-то у него забирает, то весь остальной мир должен добиться того, чтобы сильный отдал то, что незаконно забрал", - сказал он.

Напомним, в интервью программе "Абонент доступен" Дмитрий Гордон заявил, что считает Крым, который в 2014 году был присоединен к Российской Федерации, временно оккупированной частью Украины.

Фото: facebook.com/gordondmitry

Комментарии 36
ВВС1 час назад
Ну и рожи о обоих... Ночью приснятся - не проснёшся. Мозги, очевидно - такие же...
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Фукс1 час назад
Мерзкий провокатор да и только. Редактор, ошибка в фамилии (р) должна быть исправлена на (н). А далее, пшел вон.....
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кот1 час назад
Гондон он и в Латвии гондон!А еще "умиляет" фотография с хохляцкими дибилами,которые только и могут на своем государственном символе писать мерзкие слова.Нормальный человек такое не способен сделать.Только истинные "патриоты",которые на русскоязычном сайте лезут со своей "мовой".
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