﻿ Гордон на Baltkom: Крымский мост нам нужен, а Россия пусть убирается из Украины, Mixnews.lv

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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Россию покинуть территорию Украины. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также заявил, что Крымский мост, который был построен в 2019 году, будет использоваться украинцами для поездок в российскую Кубань.

"Я являюсь патриотом Украины, человеком, который искреннее хочет, чтобы Украина не только географически была в Европе, а чтобы по основополагающим показателям была европейской страной. Чтобы она оторвалась от русского мира. Я говорю об этом во весь голос! Во всеуслышание", - сказал он.

Также Гордон отметил, что выступает за добрососедские отношения с Россией при соблюдении определенных условий.

"Российская Федерация является соседом Украины. И мы обречены жить с ней в соседстве. Я выступаю о том, чтобы Украина и Россия были друзьями. Для этого нужна самая малость — Россия должна вывести свои войска с оккупированной территории Украины, а именно - с Крыма и с Донбасса. Россия должна покаяться за нанесенный ущерб в экономике, убитых людей и оставить Украину в покое. Углем с нами торговать не нужно — у нас на Донбассе угля очень много, мы сами можем торговать. Все остальное, товарооборот — все, пожалуйста. Мало того, Крымский мост, который построила Россия, мы будем использовать как средство передвижения из украинского Крыма в российскую Кубань. Россия должна убраться с территории Украины, которую незаконно аннексировала. XXI век на дворе — у нас нерушимые границы. Если сильный приход к слабому и что-то у него забирает, то весь остальной мир должен добиться того, чтобы сильный отдал то, что незаконно забрал", - сказал он.

Напомним, в интервью программе "Абонент доступен" Дмитрий Гордон заявил, что считает Крым, который в 2014 году был присоединен к Российской Федерации, временно оккупированной частью Украины.

Фото: facebook.com/gordondmitry