﻿ Михаил Касьянов на Baltkom: Латвия не враг России, Mixnews.lv

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Экс-премьер-министр России, ныне оппозиционер Михаил Касьянов не считает Латвию и другие страны Европейского союза врагом Российской Федерации. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что представлять Америку врагом России — ошибочно.

"Америка не является для нас (России - прим. Mixnews) врагом. Весь Европейский союз, Латвия в том числе, не является для нас врагом. Все эти страны едины в оценке происходящего в России. И я рад, что в Латвии, Литве, Эстонии и других странах есть единство понимания происходящего в России. Америка нам не враг! Америка, все страны ЕС, включая Латвию не являются врагом России!", - эмоционально заключил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom Касьянов также отметил, что прозвище "Миша два процента", которое после слов Владимира Путина стало популярным, было запущено с целью очернить репутицию Касьянова.

Фото: facebook.com/mmkasyanov