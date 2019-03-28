﻿ "Это советник министра?!": в сети гуляет фото Хелманиса с нацистским приветствием, Mixnews.lv

"Это советник министра?!": в сети гуляет фото Хелманиса с нацистским приветствием (15)

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Эксклюзив | 28 марта 2019 года, 19:37

В соцсетях пользователи тиражируют фотографию члена Национального объединения, мэра Огре Эгила Хелманиса, где он запечатлен с оружием наперевес, в немецкой каске, с усами как у Адольфа Гитлера и с нацистским приветствием. При этом неизвестно, является ли снимок оригинальным или это фотомонтаж.

Вчера стало известно, что Хелманис стал советником однопартийца, министра земледелия Каспара Герхрадса, который будет консультировать его в вопросах мелиорации.

Эта информация немало удивила представителей латвийского общества, некоторые из которых указали на то, что нацблок пристраивает своих на "тепленькие местечки", так как советники получают зарплату до 2000 евро.

Другие пользователи соцсети указывают на то, что будущий советник не отличается хорошей репутацией. Совсем недавно с мэрией Огре был связан скандал с закупками эксклюзивных автомобилей для руководства, и сам мэр об этом якобы не знал. Теперь в соцсети тиражируют фотографию Хелманиса в образе Гитлера. ‏ "Эгил Хелманис показывает, как много у него будет работы как у советника министра", - написал ИТ-специалист Марис Удрис.

"А не фотомонтаж ли это? Не хочется верить, что ТАКОЙ большой идиот", - пишет пользователь под ником SigmaLS.

"Это вот этот - https://www.nacionalaapvieniba.lv/na-cilveki/egils-helmanis/ … ? Мне нравится, что ВСЯ профессиональная квалификация ограничивается получения знаний по искусству сражаться", - пишет Янис Незинамайс.

"У какого министра этот клоун будет советником?", - вопрошает директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне

Ей ответили, что у Герхардса.

Мэр Огре, член Национального объединения Эгил Хелманис станет советником однопартийца, министра земледелия Каспара Герхрадса по вопросам мелиорации. В предыдущем правительстве Хелманис тоже был советником Герхардса, когда тот был министром охраны окружающей среды и регионального развития, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

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Во время работы прошлого Кабинета министров Хелманис не только был советником Герхардса, но и представителем министерства в правлении Салацгривского порта, где работает до сих пор. Кроме того, он возглавлял несколько думских комитетов и комиссий.

На последнем заседании Огрской краевой думы депутаты позволили мэру занять пост советника министра земледелия. Хелманис упомянул единственную отрасль, в которой будет консультировать министра, — системы мелиорации, которые во многих местах повреждены. У депутатов вопросов не возникло. Сам Герхрадс, говоря об обязанностях будущего советника, также упоминает только вопросы, связанные с мелиорацией.

Зарплата советника министра земледелия составляет примерно две тысячи евро. Во время семиминутного разговора с Latvijas Radio Хелманис не хотел подробнее рассказывать об обязанностях. Кроме должности советника, он также стал членом нового консультативного совета при Минрегионов, который будет заниматься вопросами административно-территориальной реформы. Помимо него там будут работать еще четыре представителя самоуправлений. Впрочем, на этом посту зарплату он получать не будет.

Фото: Twitter

Комментарии 15
пока евреи молчат,2 часа назад
цукурсы оживают
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здесь2 часа назад
Любого чудака с улицы можно взять в любые советники и платить ему по 2-3 тысячи в месяц денег с народных налогов.Это ваще уму непостижимо, растраты денег узаконенные.
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Саня2 часа назад
так отрасти себе такие усы старый гей )) Ацкая смесь получится
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