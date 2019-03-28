﻿ "Это советник министра?!": в сети гуляет фото Хелманиса с нацистским приветствием, Mixnews.lv

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В соцсетях пользователи тиражируют фотографию члена Национального объединения, мэра Огре Эгила Хелманиса, где он запечатлен с оружием наперевес, в немецкой каске, с усами как у Адольфа Гитлера и с нацистским приветствием. При этом неизвестно, является ли снимок оригинальным или это фотомонтаж.

Вчера стало известно, что Хелманис стал советником однопартийца, министра земледелия Каспара Герхрадса, который будет консультировать его в вопросах мелиорации.

Эта информация немало удивила представителей латвийского общества, некоторые из которых указали на то, что нацблок пристраивает своих на "тепленькие местечки", так как советники получают зарплату до 2000 евро.

Другие пользователи соцсети указывают на то, что будущий советник не отличается хорошей репутацией. Совсем недавно с мэрией Огре был связан скандал с закупками эксклюзивных автомобилей для руководства, и сам мэр об этом якобы не знал. Теперь в соцсети тиражируют фотографию Хелманиса в образе Гитлера. ‏ "Эгил Хелманис показывает, как много у него будет работы как у советника министра", - написал ИТ-специалист Марис Удрис.

Egils Helmanis rāda, cik daudz viņam būs darba kā ministra padomniekam. pic.twitter.com/JDr1OgJlCo — Māris Ūdris (@arlekiins) March 27, 2019

"А не фотомонтаж ли это? Не хочется верить, что ТАКОЙ большой идиот", - пишет пользователь под ником SigmaLS.

Vai tomēr nav fotomontāža? Negribas ticēt, ka TIK liels idiots. — LS8361 (@SigmaLS8361) March 27, 2019

"Это вот этот - https://www.nacionalaapvieniba.lv/na-cilveki/egils-helmanis/ … ? Мне нравится, что ВСЯ профессиональная квалификация ограничивается получения знаний по искусству сражаться", - пишет Янис Незинамайс.

Vai šis pats - https://t.co/JBIFnZYP8a ? Man patīk, ka VISA profesionālā kvalifikācija aprobežojas ar cīņas mākslas apgūšanu. :D — Janis Nezināmais (@janisnezinamais) March 27, 2019

"У какого министра этот клоун будет советником?", - вопрошает директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне

Kuram ministram šis klauns vīkšās par padomnieku? — lolita tomsone (@lolifish) March 27, 2019

Ей ответили, что у Герхардса.

Man šķiet, ka Gerhardam. — Gints Ivuškāns (@gintsivuskans) March 27, 2019

Мэр Огре, член Национального объединения Эгил Хелманис станет советником однопартийца, министра земледелия Каспара Герхрадса по вопросам мелиорации. В предыдущем правительстве Хелманис тоже был советником Герхардса, когда тот был министром охраны окружающей среды и регионального развития, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

Во время работы прошлого Кабинета министров Хелманис не только был советником Герхардса, но и представителем министерства в правлении Салацгривского порта, где работает до сих пор. Кроме того, он возглавлял несколько думских комитетов и комиссий.

На последнем заседании Огрской краевой думы депутаты позволили мэру занять пост советника министра земледелия. Хелманис упомянул единственную отрасль, в которой будет консультировать министра, — системы мелиорации, которые во многих местах повреждены. У депутатов вопросов не возникло. Сам Герхрадс, говоря об обязанностях будущего советника, также упоминает только вопросы, связанные с мелиорацией.

Зарплата советника министра земледелия составляет примерно две тысячи евро. Во время семиминутного разговора с Latvijas Radio Хелманис не хотел подробнее рассказывать об обязанностях. Кроме должности советника, он также стал членом нового консультативного совета при Минрегионов, который будет заниматься вопросами административно-территориальной реформы. Помимо него там будут работать еще четыре представителя самоуправлений. Впрочем, на этом посту зарплату он получать не будет.

Фото: Twitter