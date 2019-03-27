﻿ Шеф Госполиции: из-за "чистки" банков экономика Латвии не рухнет, Mixnews.lv

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Разговоры о том, что борьба с отмыванием денег и резкое сокращение доли вкладов нерезидентов в латвийские банки наносит ущерб экономике страны, не соответствует действительности. Об этом в эфире радио Baltkom заявил начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Все эти новости сейчас используют, говорят, что нерезидентов выгняли и теперь экономика Латвии страдает. Отмывание денег происходит таким образом, что миллион к нам зашел, обернулся здесь несколько раз — и ушел обратно. В Латвии остаются только проценты от банковской операции. И все. Народное хозяйство с этого ничего не имеет. Это только личная прибыль", - сказал Кюзис.

По его словам, о том, что в латвийском банковском секторе совершаются крупные финансовые преступления, полиции стало известно еще в 2015 году.

"Уже тогда мы поняли, что такая ситуация назревает, и что все может быть плохо. Тогда еще все говорили, что банки — это наше будущее, что у нас тут маленькая Швейцария и все такое. Мы уже тогда поняли, что здесь творится. Поэтому уже в 2015 году было реорганизовано Управление по борьбе с экономическими преступлениями и создан отдел по банковской системе", - указал шеф полиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также министр финансов Янис Рейрс ранее заявили, что выполнение рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval идет успешно. Рейрс подчеркнул, что рекомендации будут введены вовремя.

Напомним, Moneyval установил для Латвии режим повышенного контроля, признав действия государства малоэффективными в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.