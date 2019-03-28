﻿ Глава профсоюза посоветовала министру образования выбирать выражения, Mixnews.lv

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Министр образования Илга Шуплинса в диалоге с педагогами ведет себя некорректно и использует неприемлемую риторику. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

По ее словам, министр очень резко отреагировала на проведение педагогами пикета у Сейма, во время которого работники отрасли указали на недееспособность плана министерства по увеличению зарплат учителей.

"Мы просили министра принять нашу сторону. Быть министром и учеников, и учителей, и ученых. Мы выразили желание помочь с реформами. Мы же сами инициировали многие из них. А ей не понравилось то, что во время пикета мы показали несостоятельность ее предложения по финансированию. Нас начали упрекать и критиковать. А надо искать баланс. Всегда есть за что покритиковать, но можно также и похвалить, сказать "спасибо". Если нас не слышат, как тогда сотрудничать? Это не говорит ничего хорошего о министре, которая совсем недавно заняла эту должность, а уже так выражается об учителях. Все-таки надо думать о своей риторике. Все это влияет на престиж профессии. Если министр так может выражаться, то что дальше? Это очень некорректно", - сказала Ванага.

В среду совет LIZDA решил начать процедуру забастовки, так как не получил уверенности в том, что правительство в этом году выполнит график повышения зарплат педагогам. Пока предполагается провести забастовку в сентябре.

20 марта профсоюз провел пикет у здания Сейма, в котором приняли участие около 2000 человек.