﻿ Эксперт: на дворе 2019 год — а в Латвии по-прежнему не любят "несвоих", Mixnews.lv

Эксклюзив |

Несмотря на глобализацию и возможности жителей Латвии путешествовать и получать зарубежный опыт, местные жители по-прежнему подвержены множеству предрассудков по отношению к другим этническим группам. Об этом в эфире радио Baltkom заявила руководитель отдела проектов Фонда интеграции общества Алда Себре.

"Я очень надеялась, что год за годом ситуация будет меняться в лучшую сторону. Мы ведь живем в 2019 году, у людей столько возможностей ездить, встречаться с другими людьми. В Латвии столько национальностей — 170 — это очень много для такой маленькой страны! И все равно более 60% нашего населения не хотели бы работать вместе с представителями других этническими групп. Речь идет не только о русских, но и цыганах, украинцах, кавказцах и так далее. Все это предрассудки", - сказала Себре.

Напомним, как показал недавний опрос, только каждый пятый или 20% жителей Латвии готовы видеть в своем ближнем круге представителей других национальностей. При этом против "несвоих" высказались 24% латышей и 18% русских.