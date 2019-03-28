﻿ Спиридонов: мы боремся с теневой экономикой не для того, чтобы отнять у людей деньги, Mixnews.lv

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Борьба с теневой экономикой в Латвии не нацелена на то, чтобы лишить предпринимателей прибыли, главной целью является ликвидация крупных схем по отмыванию денег. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор экономических наук, доцент высшей школы RISEBA, экс-советник министра финансов Юрий Спиридонов.

"Сперва мы должны четко определить, что такое теневая экономика и каковы основные приоритеты по борьбе с ней. Мы не живем в каком-то изолированном обществе, а являемся частью европейского, глобального общества. И теневая экономика существует не только в Латвии, в любой стране мира вы можете пойти поесть, и вам не выдадут чек. Это и есть теневая экономика, она есть везде. Вопрос в том, является ли целью искоренить любой ценой то, что вам не выдают чек. Нет. Главный приоритет — это большие схемы с отмыванием денег, так называемые карусели на НДС. Это главная цель. Поэтому то, что теневая экономика уменьшается, не значит, что мы влияем на благосостояние людей, которые получают зарплаты. Мы влияем на людей, которые получают большую часть прибыли, уходя от налогов", - сказал Спиридонов.

При этом он указал, что даже если предприниматель отмывает незначительные суммы денег, он так или иначе рискует понести наказание.

"Если предприятие в один-два-три человека отмывает деньги, то оно, безусловно, пострадает, мы ведь не можем говорить, что немножко отмывать — это нормально, а много — это уже плохо. Здесь нет каких-то промежуточных положений", - указал Спиридонов.

Напомним, ранее директор департамента координирования ограничения теневой экономики Министерства финансов Эдийс Цейпе заявил, что в 2018 году в результате сотрудничества госучреждений с отраслями достигнут значительный прогресс в борьбе с теневой экономикой.

По его словам, в план работы госучреждений по обузданию теневой экономики на 2016-2020 гг. включены 63 мероприятия, три из них из него исключены. Выполнено 35 мероприятий, 22 находятся в процессе выполнения.

Фото: Flickr/Inspire images