﻿ Бондарс: пока никто не сказал, что у нас в бюджете слишком много денег, Mixnews.lv

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В бюджете любой страны, в том числе и Латвии, не бывает слишком много денег. Об этом в интервью радио Baltkom сказал глава бюджетно-финансовой комиссии Мартиньш Бондарс. По его словам, все отрасли хотят больше средств на свои приоритеты.

"Деньги не находятся просто так, идет перераспределение, чтобы найти деньги на учителей, например. Вчера депутаты получили информацию, что Latvijas Lato и Банк Латвии будут платить больше дивидентов, эти 5,5 млн евро сразу направили на педагогов. Все зависит от нашей экономики. Перенаправить всегда можно, тут вопрос приоритетов. Образование приоритет, и здравоохранение приоритет, и много чего еще приоритет. И им денег не хватает. Все равно слишком мало. При рассмотрении бюджета еще никто не сказал, что у нас слишком много денег. Все говорят: "Нам нужно больше". И это понятно", - сказал он.

Напомним, 27 марта Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала к рассмотрению в окончательном чтении проект государственного бюджета этого года.

Рассматривая предложения, депутаты в основном придерживались мнения правительства, но несколько предложений все же получили поддержку.

Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.

Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.

Предложения оппозиционных депутатов поддержку не получили.

Сейм планирует принять бюджет в окончательном чтении 3 апреля.

Фото: Flickr/Saeima