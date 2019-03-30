﻿ Эксперт: люди уезжают из Латвии из-за отношения к ним на работе, Mixnews.lv

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Многие жители Латвии решают уехать из страны не из-за низкой зарплаты, а из-за отношения к ним среди коллег по работе и в обществе в целом. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала эксперт по вопросам межкультурного диалога, экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.

"Мы теряем людей, теряем ценные мозги, это очень горький процесс для государства. Мы теряем их не только из-за низких заработков, но и из-за отношений в трудовом коллективе. Эта проблема на нашем рынке труда все еще не решена, и многие люди ищут за границей человеческое отношение. Это показывают опросы с 2011 года. Как это изменить, единого рецепта нет, при этом многие люди возвращаются, часто из-за образования детей. Это интересно, потому что многие критикуют наш уровень образования, а затем возвращаются именно за этим", - сказала Осе.

Ранее о том, что массовый отъезд жителей Латвии связан с психологическими или эмоциональными травмами в эфире радио Baltkom рассказал врач-сексолог Артур Шульц.

Фото: Flickr/emon dinglasan