﻿ Эксперт: люди уезжают из Латвии из-за отношения к ним на работе, Mixnews.lv

Эксперт: люди уезжают из Латвии из-за отношения к ним на работе (13)
Многие жители Латвии решают уехать из страны не из-за низкой зарплаты, а из-за отношения к ним среди коллег по работе и в обществе в целом. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала эксперт по вопросам межкультурного диалога, экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.
"Мы теряем людей, теряем ценные мозги, это очень горький процесс для государства. Мы теряем их не только из-за низких заработков, но и из-за отношений в трудовом коллективе. Эта проблема на нашем рынке труда все еще не решена, и многие люди ищут за границей человеческое отношение. Это показывают опросы с 2011 года. Как это изменить, единого рецепта нет, при этом многие люди возвращаются, часто из-за образования детей. Это интересно, потому что многие критикуют наш уровень образования, а затем возвращаются именно за этим", - сказала Осе.
Ранее о том, что массовый отъезд жителей Латвии связан с психологическими или эмоциональными травмами в эфире радио Baltkom рассказал врач-сексолог Артур Шульц.
Фото: Flickr/emon dinglasan
Осе-люди уезжают не из-за низких зарплат,а из отношений в коллективе!!??
В одном она права-мозги точно уехали из тех мест,где обитает Кокинс и Осе.
Из-за низких зарплат и возникают различные психолгические проблемы и у человека,и внутри семьи,и в коллективах,где каждый готов подсидеть другого у кого зарплата выше.
И это эксперт?Вот такие эксперты ,работаюшие на американских экспертов,разваливали Россию 1991г по 2000.,Латвию с 1991 по 2019,Украину с 2014 по 2019.