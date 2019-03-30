﻿ Кюзис рассказал, по каким причинам молодежь не берут в полицию, Mixnews.lv

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Человек, желающий поступить на службу в Госполицию, должен пройти четыре базовые проверки. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал начальник Госполиции Интс Кюзис. По его словам, в основном среди кандидатов на работу в правоохранительных органах имеются проблемы со здоровьем и биографией.

"Чтобы поступить в полицию, необходимо пройти четыре препятствия. Мы не берем любого, кто хочет к нам попасть. Во-первых, физподоготовка. Затем здоровье, психологическое состояние. И, наконец, биография. Если со здоровьем все окей, то мы на 85% уверены, что все будет хорошо. При этом очень многие не проходят именно по здоровью. Также многие успели испортить свою биографию. Судимость, например — уголовная ответственность с 14 лет. Или какая-то другая информация, которая дает понять, что человек идет в органы с какими-то своими целями. Потому что здесь есть власть. Так что все эти проверки для нас очень важны", - рассказал Кюзис.

Добавим, начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс в октябре прошлого года отметил, что в будущем при приеме работников в органы внутренних дел придется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма кандидатов оставляет желать лучшего.

Фото: Flickr/Valsts policija