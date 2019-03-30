﻿ Поклонская заявила, что хочет "посмотреть в глаза" Януковичу и Азарову, Mixnews.lv

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Депутат Государственной Думы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская хотела бы встретиться с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым, чтобы посмотреть им в глаза. Этим она поделилась в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я хочу сказать вам честно, что у меня было желание, чтобы меня пригласили на политические ток-шоу, которые сегодня устраиваются на российских телеканалах. Я хотела, чтобы в студии был и Николай Янович Азаров и Виктор Федорович Янукович. Хотелось просто посмотреть в глаза… Все", - рассказала она.

Поклонская подчеркнула, что не берется судить действия экс-президента Украины Януковича, однако, его поведение до сих пор ей непонятно.

"Он был верховным главнокомандующим. Он был нашим командиром. Когда оставили нас и Янукович и Пшенко. Конечно, непонятно для нас. Грустно. Печально. Осуждать… Я никого не осуждаю. Я думаю, что ему самому не очень приятно за все то, что случилось. За то, что произошло. За то, что мы так и не дождались от него приказа разогнать ту нечисть преступников, которая собралась на Майдане и развалила всю страну. Что случилось, то случилось. Я к нему стараюсь относиться ровно, но с непониманием. Я его не поняла. Как можно было нас оставить", - отметила она.

Напомним, Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 до 2014 год. В 2014 году после протестов на Майдане он был признан Верховной Радой самоустранившимся от должности, в стране прошли новые выборы. Янукович тогда же покинул Украину, и сейчас проживает в России. Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год. Сейчас он проживает в Москве.