﻿ Лед тронулся: омбудсмен нашел нарушения в запрете русского в частных школах, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Обмудсмен Юрис Янсонс ответил родителям частных школ на исковое заявление против перевода всех образовательных учреждений Латвии только на латышский язык обучения. В своем заключении правозащитник впервые указал на то, что реформа образования, касающаяся преподавания на госязыке в частных школах, нарушает принцип правовой определенности. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал один из подателей иска, отец учеников частной школы Latreia Тенгиз Джибути.

"Мы обратились к омбудсмену, но сначала все ответы были общими. Он раскидывал все наши аргументы в защиту прав представителей нацменьшинств. А в последнем своем заключении он очень осторожно и робко указал, что в отношении частных школ нарушается принцип правовой определенности. Этот принцип является первым и базовым в конституции, куда входит верховенство права. А если оно не соблюдается, то это сразу нарушение Статьи 1 конституции. А это причина уже подать иск и обоснованно обратиться в Европейский суд по правам человека. Теперь дискуссия открылась по-новому", - сказал Джибути.

Он добавил, что омбудсмен свое заключение отправил в Конституционный суд.

"Есть надежда, что Конституционный суд в этот аргумент вникнет и примет справедливое решение", - заключил Джибути.

В настоящее время КС продолжает рассмотрение иска 20 депутатов Сейма от партии "Согласие" о несоответствии поправок к законам об образовании трем статьям Конституции.