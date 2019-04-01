﻿ Глава ЦИК: сами политики "отворачивают" избирателей от участия в выборах, Mixnews.lv

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Политики своими предвыборными обещаниями отворачивают избирателей от участия в голосовании, так как после выборов обещания не исполняются и люди не видят смысла идти на избирательные участки, сказала в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom новая глава Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня. По ее словам это одна из причи, почему нужны улучшения в порядке голосования.

Берзиня признала, что активность избирателей с каждым годом уменьшается и надо думать о том, как мотивировать людей идти и голосовать.

"Активность избирателей чуть-чуть, но снижается. Для этого есть объективные причины — люди уезжают из страны. Нет интереса голосовать. Активность — это комплексный процесс. В наши дни информации больше чем нужно. Тут надо быть мотивированным, чтобы искать информацию о кандидатах. Конечно, мы исследуем, что думают избиратели.

Как считает Берзиня, главная причина, по которой снижается активность избирателей - это неверие, что что-то изменится.

"Они не видят смысла, так как ничего не меняется. Политики дают предвыборные обещания, но ничего не исполняют. Ну избиратели должны уже запомнить, что нам не надо ждать так много от политиков, в предвыборный период они хотят себя подороже продать, и могут все что угодно пообещать. А избиратель после выборов думает, как так произошло", - рассказала Берзиня.

По ее мнению, задачей ЦИК является информирование общества о процедуре голосования, а мотивировать людей идти голосовать должны политики.

"Наша задача информировать, а мотивировать должны кандидаты. Они должны идти и говорить с людьми", - сказала Берзиня.

Берзиня рассказала о встрече с депутатами Сейма, с целью обсуждения актуальных вопросов, которые надо решать на законодательном уровне.

"Встреча прошла хорошо, у нас был конструктивный разговор. Мы сталкиваемся с проблемами по мере их поступления. Каждые выборы нам избиратели их подкидывают. Например, "за неделю до выборов я уезжаю и не буду в стране, можно ли ввести порядок, когда можно было бы оставить голос депозитом". Мы сначала решаем в ЦИК, что эти случаи надо прописать в законе, даем сигнал депутатам, что есть такие-то проблемы и надо их решать на законодательном уровне", - рассказала глава ЦИК.

Напомним, Кристина Берзиня, утвержденная 21 марта Сеймом Латвии в должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), указала в эфире радио Baltkom, что была бы она политиком, то разрешила бы негражданам выбирать самоуправления.

"Если бы я была политиком, то позволила бы голосовать негражданам на выборах в самоуправления. Я считаю это правильным. Но для голосования на выборах в парламент им все же необходимо иметь гражданство. Каждый может сделать свой выбор и получить гражданство. К тому же - выборы, участие в политической жизни страны могут стать мотивацией, чтобы стать гражданином Латвии", - сказала Берзиня.

Как сообщалось, интерес к политическим событиям в Латвии достиг рекордно низкого уровня, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS. Более половины респондентов признали, что не следят регулярно за политическими событиями в стране.