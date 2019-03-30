﻿ Экс-министр Мурниеце: наш долг рассказывать молодежи о трагических событиях Латвии, Mixnews.lv

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Молодежь должна знать о депортации латвийского народа, так как только таким образом можно сохранить историческую память, передавая ее из поколения в поколению, сказала в эфире радио Baltkom экс-политик, ныне предпринимательница Линда Муринеце

"Потому что единственный способ, как мы можем помнить эту большую трагедию, произошедшую с нашим государством, с нашими людьми, это рассказывать другим людям, своим детям, которые не знают, как это происходило. Они не слышали от моей бабушки, например, как это было. И моя обязанность им напомнить об этом и рассказать", - считает предпринимательница.

По словам Мурниеце, в своих рассказах она не пытается навязать какую-то одну точку зрения на те страницы истории, так как у молодого поколения есть возможность получить информацию черед интернет.

"Я рассказываю в общем, про мою семью, но я тоже это знаю из пересказов бабушек, моих родственников, которые были высланы. Рассказываю насколько им было трудно прожить в сложной ситуации. Ставлю как пример сегодняшнему дню, что у нас теперь в стране по сравнению с тем временем все хорошо. Ставлю в пример, насколько люди сильны, чтобы выжить и ставлю в пример также тех людей в Сибири, которые помогали нашим людям выжить. Я рассказываю своим детям то, что рассказывали мне родители, бабушки. Даю им возможность сформировать свою точку зрения, чтобы у них было свое мнение", - сказала Мурниеце.

Как сообщалось, недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал 25 марта на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.

Напомним, 25 марта Латвия памятными мероприятиями отметила 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

Представитель репрессированных привел наглядный пример того, что означает депортация в контексте современности. "Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне".

Фото: flickr.com/Saeima