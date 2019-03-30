﻿ Политолог: речью в день памяти депортаций Вейонис пытался уравновесить ситуацию, Mixnews.lv

Политолог: речью в день памяти депортаций Вейонис пытался уравновесить ситуацию (4)
Президент Латвии Раймонд Вейонис вполне справедливо поднял вопрос о знаниях молодежи исторических событий Латвии, так считает профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Своим мнением он поделился в эфире радио Baltkom.
"Есть вопрос исторической памяти, если общество желает, чтобы молодое поколение об этом знало и для него это что-то значило, то безусловно здесь что-то должно быть сделано. Что там конкретно надо делать это уже другой вопрос, но со стороны Вейониса это вполне справедливое замечание", - считает профессор.
По словам Розенвалдса, Вейонис справедливо подчеркивает то, что депортация 1949 года была основана не на этническом происхождении, а прежде всего, что это были крестьяне, депортация фактически не затронула город.
"Как раз было симпатично в речи Вейониса это то, что он старался по крайней мере, сформулировать уравновешенный подход. Да, несомненно, если говорить о депортациях 41 года, там несомненно это были русские которые жили в Латвии, так сказать представители иммиграция после гражданской войны. А депортации 49 года - те, кто высылался были латышами. И здесь два момента. Во-первых, это обрезать пути снабжения лесных братьев. А второе, это недостаточные темпы коллективизации, как это казалось сталинскому руководству. И не случайно, что до депортации эти проценты были меньше 10, а после депортации они сразу подскочили на 60%. Депортация была своего рода акцией запугивания. Ну и кроме того, если говорить о депортации, надо подчеркнуть еще один очень важный момент — около 70% это были не были не взрослые мужчины, а женщины, старики и дети. Вот эти моменты, я думаю, надо подчеркивать, вот это и есть историческая память", - сказал Розенвалдс.
Как сообщалось, недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал 25 марта на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.
"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.
Напомним, 25 марта Латвия памятными мероприятиями отметила 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.
Представитель репрессированных привел наглядный пример того, что означает депортация в контексте современности. "Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне".
Фото: flickr.com/Saeima
на каждого сосланного, как минимум два стукача.
Считайте.
Сегодня потомки тех стукачей, оплакивают тех, на кого их предки стучали.
Такая вот история.
Ох как неудобная.
Но единственно достоверная.
Да, несомненно, если говорить о депортациях 41 года, там несомненно это были русские которые жили в Латвии, так сказать представители иммиграция после гражданской войны.
============================================================
Профессор или не знает или врёт.
Я лично знаю несколько еврейских семей, которых депортировали отнюдь не из деревень, а из Риги и Даугавпилса.
Они никогда не участвовали в Гражданской войне в России, потому что их отцы и матери жили в Латвии в царские времена Российской Империи - ещё до того, как было создано Латвийское Государство.
По иронии судьбы депортация спасла их жизни - их родственики которые остались в Латвии были убиты немцами и местными латышскими нацисткими коллаборантами или просто мародёрами соседями.
Мои родители в один день отдали 10 коров, одну можно было оставить, 8 лошадей , 3 беговых, участвовали в заездах на ипподромах,5 рабочих ... земли 100 га, леса гектаров 200 и все остались дома в Латгалии, кто ерепенился уехали в Сибирь ..так проходила Сталинская коллективизация...!!!