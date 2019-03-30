﻿ Политолог: речью в день памяти депортаций Вейонис пытался уравновесить ситуацию, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис вполне справедливо поднял вопрос о знаниях молодежи исторических событий Латвии, так считает профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Своим мнением он поделился в эфире радио Baltkom.

"Есть вопрос исторической памяти, если общество желает, чтобы молодое поколение об этом знало и для него это что-то значило, то безусловно здесь что-то должно быть сделано. Что там конкретно надо делать это уже другой вопрос, но со стороны Вейониса это вполне справедливое замечание", - считает профессор.

По словам Розенвалдса, Вейонис справедливо подчеркивает то, что депортация 1949 года была основана не на этническом происхождении, а прежде всего, что это были крестьяне, депортация фактически не затронула город.

"Как раз было симпатично в речи Вейониса это то, что он старался по крайней мере, сформулировать уравновешенный подход. Да, несомненно, если говорить о депортациях 41 года, там несомненно это были русские которые жили в Латвии, так сказать представители иммиграция после гражданской войны. А депортации 49 года - те, кто высылался были латышами. И здесь два момента. Во-первых, это обрезать пути снабжения лесных братьев. А второе, это недостаточные темпы коллективизации, как это казалось сталинскому руководству. И не случайно, что до депортации эти проценты были меньше 10, а после депортации они сразу подскочили на 60%. Депортация была своего рода акцией запугивания. Ну и кроме того, если говорить о депортации, надо подчеркнуть еще один очень важный момент — около 70% это были не были не взрослые мужчины, а женщины, старики и дети. Вот эти моменты, я думаю, надо подчеркивать, вот это и есть историческая память", - сказал Розенвалдс.

Как сообщалось, недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал 25 марта на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.

Напомним, 25 марта Латвия памятными мероприятиями отметила 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

Представитель репрессированных привел наглядный пример того, что означает депортация в контексте современности. "Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне".

Фото: flickr.com/Saeima