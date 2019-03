﻿ Независимость Латвии вместе с НАТО: в Риге отметят 15-летие членства в альянсе, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО 29 марта возле Рижского замка состоится торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа будет поднят флаг НАТО.

Торжественная смена почетного караула у Рижского замка состоится в 7.40, а церемония поднятия флага НАТО - в 8.00.

В торжественных мероприятиях примут участие командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник-лейтенант Сандрис Гаугерс, командир боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии полковник-лейтенант Филипп Сове и представители боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Латвию с 15-летием вступления в НАТО.

"Прошло 15 лет, как мы стали членом альянса. Это время напомнить о нескольких вещах. Во-первых НАТО не является благотворительной организацией. Это организация, которая помогает защищать страны-участницы, но и самим странам надо укреплять оборону. Латвия в этом плане сделала многое. Мы тратим 2% от ВВП. Мы активно участвуем в операциях НАТО", - сказал Ринкевич.

Также Ринкевич отметил, что НАТО - это организация общих ценностей.

"В это непростое время альянс укрепляет межатлантические связи. Надо вспомнить людей, которые с начала 90-х годов не испугались скептиков, которые говорили, что Латвия и другие балтийские страны никогда не будут в НАТО. Спасибо им за то, что они много работали, чтобы мы стали членом альянса. Спасибо политикам, дипломатам, солдатам. Мы им говорим огромное спасибо за службу, которая укрепляет безопасность как Латвии, так и всего альянса. И спасибо союзникам, которые здесь в Латвии с нашими воинами защищают независимость нашей страны и ее безопасность!", - сказал Ринкевич.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства поздравил НАТО с 70-летием создания военного блока.

Глава МИД Латвии также поздравил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с продлением его мандата до 2022 года. По мнению главы латвийского внешнеполитического ведомства, Североатлантический альянс нуждается в таком сильном лидере как Столтенберг в столь напряженное время.

"Я приветствую решение Совета НАТО о продлении срока полномочий Генерального секретаря Столтенберга до 2022 года. Альянс нуждается в его исключительном лидерстве, дипломатических навыках и опыте в эти неспокойные времена. Поздравляю, Йенс, с нетерпением ждем нашего дальнейшего сотрудничества!", - написал Ринкевич в соцсети Twitter.

