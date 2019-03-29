﻿ Независимость Латвии вместе с НАТО: в Риге отметят 15-летие членства в альянсе, Mixnews.lv

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В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО 29 марта возле Рижского замка состоится торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа будет поднят флаг НАТО.

Торжественная смена почетного караула у Рижского замка состоится в 7.40, а церемония поднятия флага НАТО - в 8.00.

В торжественных мероприятиях примут участие командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник-лейтенант Сандрис Гаугерс, командир боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии полковник-лейтенант Филипп Сове и представители боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Латвию с 15-летием вступления в НАТО.

"Прошло 15 лет, как мы стали членом альянса. Это время напомнить о нескольких вещах. Во-первых НАТО не является благотворительной организацией. Это организация, которая помогает защищать страны-участницы, но и самим странам надо укреплять оборону. Латвия в этом плане сделала многое. Мы тратим 2% от ВВП. Мы активно участвуем в операциях НАТО", - сказал Ринкевич.

Также Ринкевич отметил, что НАТО - это организация общих ценностей.

"В это непростое время альянс укрепляет межатлантические связи. Надо вспомнить людей, которые с начала 90-х годов не испугались скептиков, которые говорили, что Латвия и другие балтийские страны никогда не будут в НАТО. Спасибо им за то, что они много работали, чтобы мы стали членом альянса. Спасибо политикам, дипломатам, солдатам. Мы им говорим огромное спасибо за службу, которая укрепляет безопасность как Латвии, так и всего альянса. И спасибо союзникам, которые здесь в Латвии с нашими воинами защищают независимость нашей страны и ее безопасность!", - сказал Ринкевич.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства поздравил НАТО с 70-летием создания военного блока.

Pirms 15 gadiem Latvija kļuva par NATO dalībvalsti, paldies:

visiem, kas strādāja, lai šo mērķi sasniegtu,

karavīriem un diplomātiem par darbu, stiprinot NATO,

sabiedrotajiem, kas kopā ar @Latvijas_armija sargā Latviju!

Mums jāturpina stiprināt mūsu aizsardzība un Alianse! pic.twitter.com/v3jodcvv1u — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 28, 2019

Глава МИД Латвии также поздравил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с продлением его мандата до 2022 года. По мнению главы латвийского внешнеполитического ведомства, Североатлантический альянс нуждается в таком сильном лидере как Столтенберг в столь напряженное время.

"Я приветствую решение Совета НАТО о продлении срока полномочий Генерального секретаря Столтенберга до 2022 года. Альянс нуждается в его исключительном лидерстве, дипломатических навыках и опыте в эти неспокойные времена. Поздравляю, Йенс, с нетерпением ждем нашего дальнейшего сотрудничества!", - написал Ринкевич в соцсети Twitter.

I welcome the decision of #NATO Council to extend term of Secretary General @jensstoltenberg until 2022, Alliance needs his exceptional leadership, diplomatic skill & experience in these turbulent times. Congratulations, Jens, looking forward to our continuous good cooperation! https://t.co/kwbnmY3pcR — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 28, 2019

Как сообщил военный альянс после заседания в Брюсселе, мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен на два года, пишет Gazeta.ru.

Как отмечается, он продолжит осуществлять свои обязанности до 30 сентября 2022 года.

"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года", — говорится в обращении НАТО.

Стоит отметить, что сегодня, 29 марта в МИД отмечают 15-летие вступления Латвии в НАТО.

Североатлантический альянс был создан в 1949 году, целью организации было противодействие СССР и его союзникам в борьбе за влияние в мире. После развала социалистического лагеря, НАТО не перестало функционировать, о чем, в частности, свидетельствуют бомбардировки гражданских объектов в Югославии в 1999 году. Латвия вступила в альянс 29 марта 2004 года.

Фото: flickr.com/NATO