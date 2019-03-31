﻿ Бондарс объяснил, почему нет денег на поиск пропавших, но есть на премии KNAB, Mixnews.lv

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Целью правительства Латвии является искоренение в стране коррупции, поэтому Кабмин поставил вопрос о выделении средств из бюджета на премии людям, которые добьются в этой сфере хороших результатов. В свою очередь негосударственные организации, такие как Bezvests.lv, могут участвовать в конкурсах и получать финансирование. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс.

В то же время, по словам политика, организации Bezvests.lv будет оказана помощь, в чем обещал содействовать глава Минобороны Артис Пабрикс.

"Мы в Латвии все хотим, чтобы тут была бескоррупционная зона и важно, чтобы тех людей, которые работают и исследуют коррупционные сделки, как-то наградить. Наградить тех людей, которые достигают хорошего результата. Причем, это только резервация денег. Это не означает, что они их получат. Если люди не делают свою работу, то, конечно, какие премии?", - сказал Бондарс.

Что касается выделения средств на негосударственные организации, то такие как Bezvests.lv, по словам Бондарса, должны участвовать государственных грантах и получить необходимо финансирование.

"Специально для таких негосударственных организаций организуются конкурсы. Во-первых, есть Фонд общественной интеграции, который получает деньги от парламента и выделяется в каждый бюджетный срок, чтобы финансировались такие проекты. Во-вторых, комиссия парламента не распределяет деньги. В бюджетной комиссии деньги не распределяются", - сказал Бондарс.

Он объяснил, что бюджет страны - это видение правительства.

"Насчет премий каких-то сотрудников и следователей - это вопрос, который поставило правительство и мы поддержали его. То же самое касается других бюджетных позиций", - сказал политик.

В интервью радио Baltkom господин Бондарс рассказал, как правительство и министерства попытаются помочь организации Bezvests.lv.

"После заседания, на котором стало известно, что у Bezvests в ходе последних поисков был утерян дрон, я переговорил с министром обороны Артисом Пабриксом. Он сказал, что может помочь решить эту проблему. Сейчас письмо Bezvests передано в Минфин и дальше уже на уровне министерств будет решаться вопрос поисковой организации. Пабрикс обещал, если это будет возможно с соблюдением законов и нормативов, помочь организации", - сказал глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 25 марта, не поддержал выделение дополнительных средств в бюджете 2019 года.

Поддержку получили отдельные технические уточнения в бюджете, например, возможность для сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получать премии за раскрытие преступлений, а а также перераспределение финансирования из отдельных министерских программ.

В свою очередь, на Bezvests и ЦИК правительство дополнительных денег не нашло. Подавались также предложения для повышения зарплат учителей.