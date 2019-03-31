﻿ Берзиня: будем ходить к урнам, голосовать через интернет дорого и небезопасно, Mixnews.lv

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Введение электронного голосования небезопасно, так как голоса избирателей могут попросту украсть, к тому же это очень дорогое мероприятие, которое может обойтись казне в 3 миллиона евро. Об этом в эфире радио Baltkom сказала новая глава Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня. Так она прокомментировала вопрос радиослушателя, почему в Латвии в век информационных технологий не введут электронное голосование.

"Я скептически оцениваю этот вопрос. Например, если в Эстонии введено интернет-голосование еще в 2005 году, когда были выборы в самоуправление — явка составила 47%, на парламентских выборах в 2007 году — 63%. В Латвии на парламентских выборах была явка в 53%. Конечно, вы видим разницу в 10%. Да, мы говорили с коллегами из Эстонии, о голосовании в интернете, когда люди голосуют из дома. Но тут надо обдумать вопрос, как это делать. Если бы мы ввели — это никогда не могло бы быть через банковские карты, так как мы не можем контролировать банки", - сказала глава ЦИК.

Берзиня считает, что введение электронного голосования несет в себе риски безопасности, так как в век информационных технологий этот голос можно просто "украсть".

"Я думаю, нам надо проанализировать все риски и приоритеты, потому что последний раз этот вопрос поднимался в 2014 году. Это действительно хороший вопрос, который необходимо обсудить со специалистами, депутатами, как изменилась за 5 лет ситуация. Дело в том, что Эстония только одна из многих стран, которые ввели электронное голосование. Ведь есть и другие более богатые страны, но там до сих пор избиратели идут к урнам. Это все-таки вопрос безопасности, чтобы голос не украли. К тому же это очень "дорогой" вопрос, введение электронного голосования может обойтись в 3 млн евро", - сказала Берзиня.