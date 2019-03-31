﻿ Не жги! Однажды случится трагедия: латвийцев призвали не сжигать траву, Mixnews.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба в очередной раз обратилась к населению с призывом не жечь прошлогоднюю траву. Служба представила видеоролик, в котором наглядно повествуется о том, к какой трагедии может привести сжигание старника.

"Кажется, что теплое и солнечное время весны служит сигналом для поджигателей. ГПСС призывает — проводя время с семьей, приводя в порядок двор и устраивая пикник, НЕ ЖГИ! Учитывай, что поджигая траву ты подвергаешь риску себя, своих близких, недвижимость, а также уничтожаешь многие ценные растения, маленьких зверьков и гнезда птиц", - сказано в сообщении ГПСС.

Liekas, ka ik pavasari siltais un saulainai laiks ir kā signāls kūlas dedzinātājiem.

VUGD aicina - pavadi laiku ar ģimeni, sakop pagalmu vai sarīko pikniku, BET NEDEDZINI.

Aicinām noskatīties https://t.co/kP6clC3DQj #LatviaLithuaniaProgramme #latlit #esfondi — VUGD (@ugunsdzeseji) March 29, 2019

Как рнанее сообщила, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), с приходом солнечной и теплой погоды поджог старника зафиксирован на две недели раньше, чем в прошлом году — уже 21 февраля.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и наказуемо.

Ответственные службы ежегодно напоминают, что подобные действия причиняют не только материальный ущерб, но и пурон здоровью, а также угрожают жизни людей и животных.

За правонарушение можно применить штраф вплоть до 700 евро, однако, как сообщают в ГПСС, это не останавливает поджигателей.

ГПСС призывает людей не оставаться безразличными и, увидев возгорание, сразу же сообщать по телефону 112. При этом, важно точно назвать место, где совершен поджог.

Призыв не жечь прошлогоднюю траву публикуют не только работники ГПСС, которым приходится часто тушить подобные пожары, но и пользователи соцсетей.

В частности, пользователи соцсети Twitter публикуют призыв не жечь прошлогоднюю траву, адресованный людям от животных.