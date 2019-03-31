﻿ Не жги! Однажды случится трагедия: латвийцев призвали не сжигать траву, Mixnews.lv

Не жги! Однажды случится трагедия: латвийцев призвали не сжигать траву (2)

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Эксклюзив | 31 марта 2019 года, 10:07

Государственная пожарно-спасательная служба в очередной раз обратилась к населению с призывом не жечь прошлогоднюю траву. Служба представила видеоролик, в котором наглядно повествуется о том, к какой трагедии может привести сжигание старника.

"Кажется, что теплое и солнечное время весны служит сигналом для поджигателей. ГПСС призывает — проводя время с семьей, приводя в порядок двор и устраивая пикник, НЕ ЖГИ! Учитывай, что поджигая траву ты подвергаешь риску себя, своих близких, недвижимость, а также уничтожаешь многие ценные растения, маленьких зверьков и гнезда птиц", - сказано в сообщении ГПСС.

Как рнанее сообщила, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), с приходом солнечной и теплой погоды поджог старника зафиксирован на две недели раньше, чем в прошлом году — уже 21 февраля.

ГПСС напоминает, что сжигание сухой травы запрещено и наказуемо.

Ответственные службы ежегодно напоминают, что подобные действия причиняют не только материальный ущерб, но и пурон здоровью, а также угрожают жизни людей и животных.

За правонарушение можно применить штраф вплоть до 700 евро, однако, как сообщают в ГПСС, это не останавливает поджигателей.

ГПСС призывает людей не оставаться безразличными и, увидев возгорание, сразу же сообщать по телефону 112. При этом, важно точно назвать место, где совершен поджог.

Призыв не жечь прошлогоднюю траву публикуют не только работники ГПСС, которым приходится часто тушить подобные пожары, но и пользователи соцсетей.

В частности, пользователи соцсети Twitter публикуют призыв не жечь прошлогоднюю траву, адресованный людям от животных.

Комментарии 2
nzuxbc1 час назад
Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://kakvsssr.club/ Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 26 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
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Patriot3 часа назад
Latvija ar katru gadu klùst arvien skaistàka un sakoptàka, un arì kùlas dedzinàsana ar katru gadu samazinàs. Tiem kas nesaprot, tiem policija visu paskaidros.
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