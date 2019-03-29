﻿ Божена Рынска на Baltkom: я не была идеальной женой в последние дни, Mixnews.lv

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Российский журналист и вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска чувствует свою вину в смерти мужа. Об этом она рассказала в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom. По ее словам, в последние дни Малашенко находился в глубокой депрессии, но за день до суицида казалось, что он начал приходить в себя.

"Против Игоря была агрессивная кампания, которую организовала его бывшая жена Лена-гангрена. Так ее называли экономки и обслуживающий персонал. Они говорили, что если она вцепится, то уже не отпустит. Его бывшая знала, что он был очень ранимым человеком, не держал удар, могла управлять его депрессией, включить ее по щелчку пальцев. Когда мы были в Майями, Юрмале, нас никто не трогал, все было отлично, но как только надо было лететь на суд в США, он сразу меркнул", - пояснила она.

По словам Рынской, она почувствовала что-то неладное за 10 дней до трагических событий.

"За 10 дней я что-то чувствовала. У меня такой характер, что если что, я сразу начинаю кричать. Поэтому я пошла в Facebook, писала, что моего мужа убивают. Мы были в Юрмале, вызвали врачей, отвезли в больницу, оказалось, что это последствия депрессивного состояния. Предстоял суд, где нас обвиняли в растрате полумиллиона долларов. За пять дней он перестал спать, лежал, ничего не мог делать, всем занималась я. Психолог сказал, что у него глубокая депрессия, надо ложиться в больницу. Мы решили, что подадим в Юрмале документы на ВНЖ, поедим с Москву и там он ляжет в больницу. Мы хорошо провели день, гуляли, обедали, играли в скрабл, а на утро он отправил смс, что улетел в Лондон, чтобы заниматься Гибралтарскими компаниями, но на самом деле улетел в Испанию. Сказал, что будет заниматься компаниями, чтобы я не смела к нему лететь и мешать. И в этот момент я решила отдохнуть, так как почувствовала усталость, ведь занималась всеми бумагами, документами, всем", - рассказала Рынска.

Она подчеркнула, что чувствует свою вину в том, что не уделила нужное внимание своему мужу, а решила пожалеть себя.

"Могла бы и попахать, а я начала чувствовать себя усталой, жалеть себя, вместо того, чтобы ехать к нему я решила остаться. Я попросила экономку там его проведать, она сказала, что все было хорошо. А он всю ночь пил и на утро повесился. Я чувствую себя виноватой, я должна была его защищать, а я его потеряла. Вместо поддержки, создания лаковой и нежной атмосферы, я должна была работать с адвокатами. Мне казалось, что я перепахала, а сейчас думаю, что могла бы и попахать. Я не была идеальной женой в последние дни", - сказала она.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко умер. Свидетели отмечают, что тело мужа Божены Рынской нашли во дворе дома на испанском курорте Сотогранде.