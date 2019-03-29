﻿ Ось вращения Земли в Энгуре! В сети опубликован уникальный снимок, Mixnews.lv

Ось вращения Земли в Энгуре! В сети опубликован уникальный снимок (2)
Фотограф Иво Динсберг опубликовал фотографию звездного неба, которую ему удалось заснять 28 марта у Энгурского озера. Время экспозиции 100 минут.
Zvaigžņu ceļi pie Engures ezera.— Ivo Dinsbergs (@orkaans) March 28, 2019
28.III.2019.
Ekspozīcijas laiks: 100 minūtes. pic.twitter.com/JYyZdVDYQp
На вопрос, там ли ось вращения Земли, фотограф ответил положительно. "Да, это Полярная звезда, вокруг которой вращаетсся ось Земли", - написал автор.
Jā, tā ir Polārzvaigzne, pret kuru novietota Zemes rotācijas ass.— Ivo Dinsbergs (@orkaans) March 29, 2019
"Здорово! Но неужели ждал все эти 100 минут? Или по 20-30 и склеил?", - пишет Art is Everywhere.
Forši! Bet neturēji sledzi vaļā visas tās 100min? gan jau pa 20-30 sek. un salipināji?— Art is Everywhere (@art_joma) March 29, 2019
"Супер! У меня столько выдержки нет..)))", - пишет его коллега Виктор Иванов.
Super!— Victor Ivanov (@victorivanov_lv) March 28, 2019
У меня столько выдержки нет..)))