﻿ Ось вращения Земли в Энгуре! В сети опубликован уникальный снимок, Mixnews.lv

Ось вращения Земли в Энгуре! В сети опубликован уникальный снимок (2)

фото

Эксклюзив | 29 марта 2019 года, 21:03

Фотограф Иво Динсберг опубликовал фотографию звездного неба, которую ему удалось заснять 28 марта у Энгурского озера. Время экспозиции 100 минут.

На вопрос, там ли ось вращения Земли, фотограф ответил положительно. "Да, это Полярная звезда, вокруг которой вращаетсся ось Земли", - написал автор.

"Здорово! Но неужели ждал все эти 100 минут? Или по 20-30 и склеил?", - пишет Art is Everywhere.

"Супер! У меня столько выдержки нет..)))", - пишет его коллега Виктор Иванов.

Комментарии 2
100% atbalstu3 часа назад
zvaigžņu ceļi pie Engures ezera !!!! Gods kalpot!!! Ha Ha Ha!!!! utt. utl. Тьфу...
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Latviešu Patriots1 час назад
Super skaista bilde! Man patīk!
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