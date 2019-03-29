﻿ Ось вращения Земли в Энгуре! В сети опубликован уникальный снимок, Mixnews.lv

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Фотограф Иво Динсберг опубликовал фотографию звездного неба, которую ему удалось заснять 28 марта у Энгурского озера. Время экспозиции 100 минут.

Zvaigžņu ceļi pie Engures ezera.

28.III.2019.

Ekspozīcijas laiks: 100 minūtes. pic.twitter.com/JYyZdVDYQp — Ivo Dinsbergs (@orkaans) March 28, 2019

На вопрос, там ли ось вращения Земли, фотограф ответил положительно. "Да, это Полярная звезда, вокруг которой вращаетсся ось Земли", - написал автор.

Jā, tā ir Polārzvaigzne, pret kuru novietota Zemes rotācijas ass. — Ivo Dinsbergs (@orkaans) March 29, 2019

"Здорово! Но неужели ждал все эти 100 минут? Или по 20-30 и склеил?", - пишет Art is Everywhere.

Forši! Bet neturēji sledzi vaļā visas tās 100min? gan jau pa 20-30 sek. un salipināji? — Art is Everywhere (@art_joma) March 29, 2019

"Супер! У меня столько выдержки нет..)))", - пишет его коллега Виктор Иванов.