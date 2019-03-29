﻿ Ушаков о письме министра: если "Согласие", то расстрел, а нацблоку - медаль?, Mixnews.lv

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Сегодня на пресс-конференции мэр Риги Нил Ушаков подтвердил, что представил Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) запрошенные разъяснения о том, как осуществлялся надзор за деятельностью муниципального предприятия Rīgas Satiksme.

"Само письмо, которое было активно разрекламированного и послано в Рижскую думу, вызывает удивление, как с точки зрения качества письма, так и с точки зрения очень высокой степени политизированности содержания. В нем задаются вопросы связанные с предыдущим созывом и, например, вопросы о ночных заседаниях думы. Хотя одно из сорванных заседаний было связано именно с депутатом Пуце. А сейчас Пуце, как министр, в течение одного дня высылает письмо руководителю Рижской думы с попыткой найти формальные нарушения в процедуре, чтобы отправить мэра в отставку. И в этот же день он принимает решение о создании совета по региональной реформе, куда включает главу Огрского самоуправления от нацблока, который сейчас находится под судом за уголовные преступления. Какая тут политическая справедливость? Если ты с "Согласием", то расстрел, а если нацблок, то медаль?", - сказал Ушаков.

Он также отметил, что в случае своей отставки его обязанности временно будет исполнять вице-мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге!").

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas Satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава МОСРР Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.