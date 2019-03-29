﻿ Целься, пли! Депутаты в 15-ю годовщину членства в НАТО посетили Адажскую базу, Mixnews.lv

Целься, пли! Депутаты в 15-ю годовщину членства в НАТО посетили Адажскую базу (19)
Эксклюзив | 29 марта 2019 года, 19:04
Депутаты Сейма отметили 15-ю годовщину вступления Латвии в НАТО 28 марта визитом на Адажскую военную базу. Посетить базу в честь годовщины предложили председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс и бывший министр обороны Раймонд Бергманис.
4 апреля исполнится 70 лет с учреждения НАТО, а 29 марта отмечается 15-я годовщина вступления Латвии в альянс.
Депутаты прибыли на Адажскую военную базу, пообщались с военнослужащими, осмотрели вооружение.
Фото: flickr.com/Saeima
Еще через 15 лет дадут пострелять - холостыми.
А видно,, что половина никогда в руках оружия не держала. Кто-то аж боком держит, - как черт с оглоблей.