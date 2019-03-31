﻿ Врач о спайсах: это был такой ужас, как будто наши пациенты видели Ад, Mixnews.lv

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Период, когда в Риге активно торговали спайсами, медики до сих пор вспоминают с содроганием. Глава клиники приема пациентов и неотложной помощи Алексей Вишняков в интервью радио Baltkom рассказал, что несколько лет назад врачи не знали, что с этим делать, пациенты поступали постоянно.

"И утром, и днем, и вечером - без конца, это было что-то уму непостижимое. В то время мы принимали с 16 лет пациентов, вот от 16 и старше", - сказал врач.

По словам Вишнякова, на таких пациентов не действовали никакие успокоительные.

"Это был ужас. Это был ужас-ужас. Это был такой ужас, что мы не знали, что делать. Каждый день кто-то из употребивших спайс привносил что-то новое. Новые психозы, новые галлюцинации, и мы одно время даже между собой всерьез говорили о том, что, похоже, эти люди видят Ад. Потому что то, что они делали, что они из себя … как был фильм "Омэн", где маленькая девочка что-то из себя ужасное произносит не своим голосом. Вот, это было именно это. И это происходило каждый день, по нескольку раз, их не брали никакие успокоительные, это было просто ужасно", - рассказал Вишняков.

По его словам, полиция пресекла распространение спайсов довольно решительно.

" Это было ужасно, и мы очень благодарны нашим правоохранительным органам, что они смогли это прекратить . Это прекратилось довольно резко, в один момент, довольно оперативно приняли решение. Понимаете, ну все же точки были известны. И сами пациенты нам говорили. Мы знали все адреса и знали, что продают, но мы не знали, что внутри. И до сих пор никто, мне кажется, не знает, что там было внутри этих адских смесей.