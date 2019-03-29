﻿ "Дорогая Британия, чего ты хочешь?" Ринкевич комментирует провал сделки по Brexit, Mixnews.lv

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал провал сделки о выходе Британии из ЕС.

"Очень неудачно! Я действительно надеюсь, что мы все еще сможем найти выход из этого паралича Brexit, однако, в настоящее время полным ходом идет подготовка варианта выхода без сделок, варианта, который наименее желателен как для граждан ЕС, так и для Великобритании! Дорогая Британия, расскажите, пожалуйста, что вы действительно хотите!",- написал Ринкевич.

Как сообщалось, британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Отмечается, что теперь новая дата Brexit — 12 апреля.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 10 апреля будет созван Европейский Совет из-за того, что британские депутаты отвергли соглашение о выходе Британии из ЕС.

1 апреля британский парламент продолжит искать альтернативы Brexit. Лондон может также провести досрочные выборы или же новый референдум, однако, времени на принятие решения остается очень мало.

Фото: МИД Латвии