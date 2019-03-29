﻿ "Дорогая Британия, чего ты хочешь?" Ринкевич комментирует провал сделки по Brexit, Mixnews.lv

"Дорогая Британия, чего ты хочешь?" Ринкевич комментирует провал сделки по Brexit (4)

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Эксклюзив | 29 марта 2019 года, 19:53

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал провал сделки о выходе Британии из ЕС.

"Очень неудачно! Я действительно надеюсь, что мы все еще сможем найти выход из этого паралича Brexit, однако, в настоящее время полным ходом идет подготовка варианта выхода без сделок, варианта, который наименее желателен как для граждан ЕС, так и для Великобритании! Дорогая Британия, расскажите, пожалуйста, что вы действительно хотите!",- написал Ринкевич.

Как сообщалось, британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Отмечается, что теперь новая дата Brexit — 12 апреля.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 10 апреля будет созван Европейский Совет из-за того, что британские депутаты отвергли соглашение о выходе Британии из ЕС.

1 апреля британский парламент продолжит искать альтернативы Brexit. Лондон может также провести досрочные выборы или же новый референдум, однако, времени на принятие решения остается очень мало.

Фото: МИД Латвии

Комментарии 4
Мля,29 минут назад
благодаря тебе здесь уже неделю никто не курит!!! И нпе тянет даже! Хорош постить уйню всякую.
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Саня58 минут назад
они хотят уйти от нахлебников при мин. потерях
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Саня1 час назад
Британия поняла всю реальность стать азиопской страной.
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