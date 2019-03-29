﻿ Эксперт: сложно объяснить, почему жители Латвии голосуют за одних и тех же политиков, Mixnews.lv

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Многие политические партии Латвии позиционируют себя как силу, которая сможет сплотить общество, при этом их идеология и риторика свидетельствует совершенно об обратном. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала эксперт по вопросам межкультурного диалога, экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.

"Если говорить о политических программах, которые разъединяют общество — они не годятся, они изначально банкроты. Я не понимаю людей, которые держатся на разделении, этническом или каком-либо еще. Они еще говорят, что объединяют общество, это просто смешно. Никакой логики здесь нет. Это все работает на конфликт, а не на сплочение", - сказала Осе.

При этом он не смогла объяснить, почему жители Латвии от выборов к выборам продолжают голосовать за тех же политиков.

"Я думаю, это чисто иррационально. Рационального объяснения нет. Действительно, включается этническое голосование… Вся надежда на молодое поколение. Пока все так", - заключила Осе.

21 января Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил премьер от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш - представитель самой маленькой фракции парламента.

Правительство сформировали пять партий - "Новое Единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", KPV LV и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

В оппозиции остались Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" - крупнейшая фракция парламента.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery