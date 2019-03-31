﻿ "Няш-мяш, Крым наш": Поклонская на Baltkom показала фирменное шампанское, Mixnews.lv

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Депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала шампанское на этикетке которого изображена сама прокурор в мультяшном анимэ-стиле. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она отметила, что шампанское было создано по случаю годовщины референдума в Крыму.

"Раньше я относилась к этому (прозвищу "няш-мяш" - прим.Mixnews) очень болезненно. Переживала, а теперь мне даже приятно такое внимание. Вот, смотрите, какое шампанское сделали — "Няш-мяш, Крым наш", - показала она ведущим в Skype.

Мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. После пресс-конференции на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности — в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений в аниме-стиле, в котором популярно слово "няш".

Позже Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности, напомнила, что она прокурор и "никакие няш-мяш и тому подобное" в ее адрес недопустимы. После этого фраза "няш-мяш" закрепилась в Сети именно за Поклонской.