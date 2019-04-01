﻿ Лиелайс на Baltkom: я чуть не убил Платошкина за Вейониса, Mixnews.lv

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Актер и участник российских политических ток-шоу Андрис Лиелайс рассказал, что однажды "чуть не убил" российского дипломата Николая Платошкина за то, что тот позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также подчеркнул, что не применял физическую силу по отношению к оппоненту.

"Что Платошкин говорил про Вейониса? Я его чуть не убил тогда за кулисам! Я еле сдерживался. Ну, нельзя так говорить про первые лица на всю страну. Мы же не позволяем себе выражаться в эфире таким образом о своих соседях. Никакого конфликта не было. Я ему сказал все, что я о нем думаю. Сказал, что это непозволительно так. И теперь каждый раз перед тем, как идти в эфир, я ему напоминаю: "Уважаемый Платошкин, если вы позволите себе переходить на личности, то будем разговаривать по-другому", не уточняя, конечно, как. Мы соблюдаем панк о ненападении", - сказал он.