﻿ "Большая Толока": Затлерс вышел собирать мусор, когда это еще было делом бомжей, Mixnews.lv

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Экс-президент Валдис Затлерс был первым главной государства, который вышел собрать мусор на улицах. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom сказала руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе. По ее словам, уже после этого в подобных мероприятиях участвовали президенты Эстонии и Польши.

"Затлерс был первым президентом, который вышел собирать мусор. Тогда, 11 лет назад, никто этого не делал. Три или четыре года он это делал. В 2008 году это было делом бомжей, Затлерса фотографировали, смотрели на него. Он убирал в Золитуде, среди многоэтажек. Все стояли на балконах, удивлялись, но не выходили убирать. Он ломал представление о должностных лицах. Это переняли другие президенты. Он показал, что надо делать", - рассказала она.

Впервые организаторы "Большой толоки" выступили с этой инициативой в 2008 году, в преддверии девяностолетия Латвийской Республики. Всего толока прошла в 512 местах 364 самоуправлений. Тогда и зародилась традиция, согласно которой патроном акции становится действующий президент.

В этом году "Большая Толока" состоится 27 апреля и в рамках акции людей призывают не только собирать отходы, но также сортировать их во время сбора.

Фото: President.lv