﻿ Димантс: назначение нового главы LTV - саботаж борьбы с пропагандой, Mixnews.lv

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В то время как Латвия активно борется с дезинформацией и пропагандой Кремля, назначение нового главы Латвийского телевидения является саботажем. Такое мнение вырызил бывший глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Айнар Димантс в своем аккаунте в Twitter. Он считает ненормальным ставить главой латвийского телевидения Эйнарса Гиелса - человека без опыта работы в СМИ.

"В то время как Кремль полным ходом ведет свою авторитарную пропаганду против нашей страны, крупнейшее СМИ Латвии - основной игрок с взглядом Латвии на латышском, русском и английском языках. Когда, наконец, Сейм поставит точку в этих саботажных играх с Латвийским телевидением?", - вопрошает Димантс.

Таким образом Димантс прокомментировал выбор главы LTV Советом по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Kamēr Kremlis pilnā sparā dragā savu autoritāro propagandu pret mūsu valsti, tikmēr uz spēles ir likts Latvijas lielākais medijs - galvenais spēlētājs ar Latvijas skatījumu latviešu, krievu un angļu valodā. Kad @Jekaba11 beidzot pieliks punktu šīm sabotāžas spēlēm ar @LatvijasTV? https://t.co/Sv07WMTrpe — Ainārs Dimants (@AinarsDimants) March 31, 2019

Совет par NEPLP выбрал председателем правления LTV самого малоизвестного публике кандидата - бизнес консультанта Olainfarm Эйнара Гиелу.

Между тем, как сообщила программа De fakto его прежним начальником был советник Министерства экономики. Впрочем в совете по электронным СМИ политическое влияние отрицают.

Ранее против назначения нового главы LTV выступила Новая консервативная партия (НКП). Она намерена обратиться в парламентскую подкомиссию по медийной политике с требованием аннулировать итоги конкурса на должности в правлении Латвийского телевидения, а также попросит оценить законность действий Национального совета по электронным СМИ при выборе членов правления LTV.

Председатель правления НКП Янис Борданс отметил в заявлении для прессы, что НКП выступает за "качественное управление и независимые общественные СМИ, которые являются одной из основ демократии и гарантом независимости и безопасности Латвии".

"Это угроза демократии и независимости СМИ, если в правление общественного телевидения лоббируются люди без опыта в медийной работе и с подозрениями на политическое прошлое. У нас есть опасения, что в ходе проведения конкурса были допущены нарушения закона. И хотя устав конкурса гласил, что для опроса кандидатов должна быть проведена публичная дискуссия, этого сделано не было. Участвовать в дискуссии разрешалось только работникам LTV. Есть сомнения, действительно ли в результате выбрано лучшее и независимое руководство общественных СМИ", считает Борданс.

По мнению "консерваторов", если среди претендентов не было подходящих кандидатов, на наш взгляд, следовало провести новый конкурс.

Между тем председатель NEPLP Даце Кезбере удивлена вмешательству политиков в работу

«Любое вмешательство политиков не отвечает пониманию демократического и правового государства. Может быть у политиков было мало информации. Мы не хотим согласиться с такой оценкой. Однако, мы готовы разъяснить ситуацию, сказала Кезбере.

Глава NEPLP указала, что пока не хочет утверждать, что происходящее является попыткой политического давления, однако не может отрицать, что это было вмешательством в работу совета.

Скриншот De fakto