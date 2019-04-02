﻿ Пабрикс: инфекция популизма затронула и Украину, Mixnews.lv

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Тот факт, что человек, не имеющий политического опыта, получил большинство голосов на президентских выборах в Украине, свидетельствует о том, что эту страну захватила волна популизма, считает глава минобороны Латвии Артис Пабрикс.

"Первый этап выборов президента Украины показывает, что в современном мире инфекция популизма затронула и эту страну. В будущем ситуацию осложнит и de facto состояние войны с Россией", - сказано в сообщении.

Ukrainas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta parāda, ka modernā populisma infekcija skārusi arī šo valsti. Nākotnes situāciju apgrūtina arī de facto kara stāvoklis ar Krieviju. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 1, 2019

Напомним, Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Украину с демократическими выборами и указал, что мир находится в ожидании результатов второго тура, который назначен на 21 апреля.

"Согласно данным ОБСЕ, первый тур украинских президентских выборов "в целом оценивается положительно" и "конкурентно". Поздравляю Украину! Ожидаем важный второй раунд", - сказано в сообщении главы внешнеполитического ведомства Латвии.

Как ранее сообщалось, проживающие в Латвии граждане Украины на президентских выборах больше всего голосов отдали Владимиру Зеленскому, пишет Rus.lsm.lv.

Напомним, согласно данным экзит-полов, шоумэн Владимир Зеленский получил большинство голосов на президентских выборах в Украине в воскресенье. Однако ему не хватило абсолютного большинства, необходимого для прямой победы в первом туре. Действующий президент Петр Порошенко находится на втором месте, за ним следует бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Экзитполы показали, что Зеленский лидирует во всех основных регионах страны; тот же расклад сил демонстрируют и предварительные результаты подсчетов.

Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Действующий президент пока не сдается. В Твиттере он написал, что 1 апреля – день смеха, но со второго нужно "решительно двигаться вперед, потому что уже не до шуток". "Посмеемся – и хватит".

Фото: flickr.com/Министерство обороны