﻿ В Латвии могут провести упрощенный "Тотальный диктант" для латышей, Mixnews.lv

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К 2020 году в Риге планируется организовать упрощенную версию тотального диктанта на знание русского языка для латышей и иностранных студентов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал организатор акции "Тотальный диктант", филолог Александр Филей.

"Есть задумка в следующем году организовать специальную упрошенную версию диктанта на русском языке. В том числе для тех, для кого русский не является родным — для латышей и иностранных студентов. Это практика успешно применяется в Эстонии и в других странах. Мы попробуем это все организовать в 2020 году", - рассказал он.

Филей также отметил, что интерес латышскоязычного населения страны к написанию тотального диктанта по русскому языку растет.

"Несколько лет подряд в Елгаве именно латышские школьники более охотно приходили писать диктант на русском языке. Буквально 10-12 человек латышских детей писали диктант. Писали, конечно, с ошибками. Конечно, некоторые не дописывали текст до конца, но тенденция уже похвальна. Взрослые латыши, которым за 50 лет — и они приходят и пишут, так как хотят проверить знание письменных норм русского языка. Не секрет, что с 50-х годов прошлого столетия русский язык преподавался по особым академическим методикам, разработанным в Академии наук, преподавался он на очень высоком уровне. Тенденции не меняются, но пример Елагвы меня вдохновляет. Тотальный диктант не ограничивает участие в нем только носителей русского языка", - отметил организатор.

Тотальный диктант на знание русского языка ежегодно проходит во многих странах мира. В Латвии акция будет проводиться уже восьмой год. В Риге в мероприятии ежегодно принимают участие несколько сотен человек разного возраста — школьники, старшеклассники, студенты, взрослые.