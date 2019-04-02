﻿ Медсестра о выгорании на работе: тяжкий труд, низкие зарплаты — это боль, Mixnews.lv

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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom позвонила слушательница, которая рассказала, что находится в состоянии эмоционального выгорания на рабочем месте из-за высокой загруженности и низкой оплаты труда. Она представилась именем Рита и отметила, что работает медсестрой.

"Я хочу сказать, что выгораю. Я больше 30 лет работаю медсестрой. Кто не работал медсестрой не может представить насколько это трудно. С каждым годом все труднее и труднее. Персонал стареет. Молодые уезжают работать за границу, оставляя здесь пожилых родственников, которые нуждаются в уходе. Когда я начала работать, был энтузиазм, были силы.. Сейчас реально выгорание. Никому не пожелаю этого. Все мышцы, руки, шея, все болит... Все плохо... Для того, чтобы себя приводить в порядок нужно заниматься физкультурой, гимнастикой, но для этого нужны деньги. Психолог стоит, извините, 50 евро. Я не могу позволить себе этого даже один раз в месяц, а я без этого просто не могу.

Мне непонятно, когда в прошлом году сказали, что повысили зарплату, а в действительности стали платить меньше. Я не знаю, кто придумал, что нельзя работать больше, чем на ставку в одном месте. Но на эту одну ставку прожить невозможно. Непонятно, почему нельзя работать на том же месте на полторы ставки, чтобы хоть как-то прожить. Я сгораю, потому что работаю еще в одном месте. Очень тяжело, а возраст уже такой., что заграницу не уедешь. Молодежь, которая уезжает, я очень хорошо понимаю. Труд невыносимый - зарплаты никакие. Спасибо вам за возможность позвонить и высказать свою боль!", - эмоционально подытожила она.

Фото: la.lv