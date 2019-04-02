﻿ Андрис Лиелайс заявил, что Россия больна "балтофобией", Mixnews.lv

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Актер и участник российских политических ток-шоу Андрис Лиелайс считает, что в России существует подозрительное, неприязненное и враждебное отношение к странам Балтии. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Если вы посмотрите мои эфиры, поймете, что я никогда Россию не критикую. Нет ни одного слова, которое я бы сказал против России. Я могу не соглашаться с политикой сегодняшней России, но я занимаюсь тем, что защищаю Латвию от неверного толкования. То, что мы повинны в истреблении евреев, что поляки начали Вторую мировую войну. Я считаю, что сегодня Россия болеет балтофобией. Если Запад пытаются обвинить в русофобии, то сегодня Россия абсолютно больна балтофобией. По крайне мере, мы это наблюдаем с экранов", - подчеркнул актер.

Также он отметил, что, проживая в России и являясь гражданином РФ, считает Латвию своей родиной.

"Родина моя Латвия. Какую страну можно считать родиной? Там, где ты родился! Я считаю себя патриотом Латвии в России, а Россию я буду отстаивать уже будучи в Латвии. Я считаю, что самая честная позиция — это говорить людям правду в глаза. Это очень трудно латышам дается. Но я научился говорить с русскими откровенно, честно и напрямую. Я гражданин России и ,безусловно, гражданин Латвии", - сказал Лиелайс.

Напомним, в интервью программе "Абонент доступен" он также рассказал, что однажды "чуть не убил" российского дипломата Николая Платошкина за то, что тот позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса.

Фото: facebook.com/andris.lielais