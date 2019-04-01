﻿ "Ожидаем важный второй тур!": Ринкевич поздравля Украину с выборами, Mixnews.lv

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Украину с демократическими выборами и указал, что мир находится в ожидании результатов второго тура, который назначен на 21 апреля.

"Согласно оценкам ОБСЕ, первый тур украинских президентских выборов "в целом оценивается положительно" и "конкурентно". Поздравляю Украину! Ожидаем важный второй раунд", - сказано в сообщении главы внешнеполитического ведомства Латвии.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что украинские выборы прошли по мировым стандартам, передает ТАСС.

Канерва подчеркнул, что первый тур президентской гонки соответствовали стандартам ОБСЕ.

"Выборы... были свободными", — добавил Канерва.

According to @osce_odihr the first round of #Ukraine presidential elections is “assessed positively overall” and “competitive”. Congratulations Ukraine! Important second round approaching #UkraineElections #UkraineElections2019 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 апреля 2019 г.

Как ранее сообщалось, проживающие в Латвии граждане Украины на президентских выборах больше всего голосов отдали Владимиру Зеленскому, пишет Rus.lsm.lv.

Из 732 проголосовавших 43,44% отдали предпочтение Зеленскому. В Эстонии больше всего голосов получил Юрий Бойко, а в Литве — действующий президент Петро Порошенко, свидетельствует информация Центризбиркома Украины. На 1 января 2019 года, по данным УДГМ, в Регистре жителей Латвии значились 8188 граждан Украины всех возрастов, включая и несовершеннолетних.

Напомним, согласно данным экзит-полов, шоумэн Владимир Зеленский получил большинство голосов на президентских выборах в Украине в воскресенье. Однако ему не хватило абсолютного большинства, необходимого для прямой победы в первом туре. Действующий президент Петр Порошенко находится на втором месте, за ним следует бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Действующий президент в Twitter написал, что 1 апреля – день смеха, но со второго нужно "решительно двигаться вперед, потому что уже не до шуток". "Посмеемся – и хватит".

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. В него пройдут кандидаты, занявшие первое и второе место.

Как ранее сообщалось, проживающие в Латвии граждане Украины на президентских выборах больше всего голосов отдали Владимиру Зеленскому, пишет Rus.lsm.lv.

Из 732 проголосовавших 43,44% отдали предпочтение Зеленскому. В Эстонии больше всего голосов получил Юрий Бойко, а в Литве — действующий президент Петро Порошенко, свидетельствует информация Центризбиркома Украины. На 1 января 2019 года, по данным УДГМ, в Регистре жителей Латвии значились 8188 граждан Украины всех возрастов, включая и несовершеннолетних.

Фото: twitter.com/APUkraine