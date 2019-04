﻿ "Ожидаем важный второй тур!": Ринкевич поздравля Украину с выборами, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Украину с демократическими выборами и указал, что мир находится в ожидании результатов второго тура, который назначен на 21 апреля.

"Согласно оценкам ОБСЕ, первый тур украинских президентских выборов "в целом оценивается положительно" и "конкурентно". Поздравляю Украину! Ожидаем важный второй раунд", - сказано в сообщении главы внешнеполитического ведомства Латвии.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что украинские выборы прошли по мировым стандартам, передает ТАСС.

Канерва подчеркнул, что первый тур президентской гонки соответствовали стандартам ОБСЕ.

"Выборы... были свободными", — добавил Канерва.

According to @osce_odihr the first round of #Ukraine presidential elections is “assessed positively overall” and “competitive”. Congratulations Ukraine! Important second round approaching #UkraineElections #UkraineElections2019