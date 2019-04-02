﻿ Психиатр: 700 детей с подозрением на аутизм ждут диагноза год, Mixnews.lv

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На сегодняшний день примерно 700 детей с подозрением на аутизм ждут очереди к психиатру, рассказал в интервью радио Baltkom детский психиатр, и.о. заведующего отделением психиатрии Детской клинической университетской больницы Никита Безбородов.

При этом он подчеркнул, что этот диагноз необходимо распознавать в раннем возрасте, но в Латвии это сложно из-за отсутствия специалистов.

"700 детей ждут очереди к детскому психиатру. Это примерно год. У нас не хватает специалистов. Помощь мало доступна, поэтому с момента подозрения до какого-то диагноза может пройти очень много времени. А профессиональная и всеобщая реабилитация без диагноза недоступна. Но за этот год родители, которые подозревают что-то, могут обращаться за помощью к логопеду, для этого диагноз не нужен. Главное, чтобы специалист был компетентным, понимал особенности развития ребенка. Еще у нас развивается ABA-терапия. Это поведенческий анализ, который будет полезен не только детям с диагнозом аутизм. У нас появляется все больше специалистов, которые занимаются этим", - рассказал специалист.

Безбородов подчеркнул, что одним из первых признаков, на который стоит обратить внимание родителям, это задержка развития речи.

"К большому сожалению, у нас родители не всегда во время реагируют на какие-то задержки. Они часто ждут очень долго. Могут ждать до трех лет, бывали случаи, когда приводили пятилетних детей. Если до двух лет ребенок вообще не использует речь в социальной коммуникации, то стоит обратиться к специалисту. Да, в последнее время у детей речь развивается позже. Это может быть связано с тем, что мы уже давно не живем в монолингвистическом мире, мозгу надо больше времени. Но к двум годам он должен говорить на каком-то своем языке, у него должны быть попытки коммуницировать", - сказал специалист.

2 апреля ежегодно с 2008 года проводится Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией 62/139 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой указывается на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом "возможности жить полной и содержательной жизнью". Также в документе содержится призыв выполнять Конвенцию о правах людей с инвалидностью (принята в декабре 2006 года, вступила в силу в мае 2008 года), утверждающую принцип соблюдения всех прав человека и основных свобод в отношении инвалидов. Цель Дня - привлечь внимание общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни. В Латвии это расстройство диагностировано более чем у 300 человек.

Фото: Flickr/Photographic Journeys